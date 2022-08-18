Свадьба, похороны и одна поездка в Эстонию: кого будут пускать в страну

Министерство внутренних дел Эстонии выпустило масштабное разъяснение по поводу ограничений на въезд для россиян — в каких случаях в страну пустят, а в каких отправят домой. «Фонтанка» вычленила главное. С 18 августа ограничения применяются на всех пограничных пунктах Эстонии — в Нарве, Лухамаа, Койдула, таллинском аэропорту и морских портах. Как сообщили в МВД, департамент полиции и погранохраны проверяет цель поездки прибывающих в страну и препятствует «въезду тех лиц, у которых больше нет права на въезд в Эстонию». Речь идет пока об обладателях эстонских виз.

Важный момент: эстонская виза не стала теперь недействительной, и на границе Эстонии ее не аннулируют — просто не пустят и отправят обратно. Транзит с эстонской визой через Эстонию в другие страны ЕС разрешен. Те, кто уже оказался в Шенгенской зоне, также могут посетить Эстонию — внутреннего пограничного контроля нет. «В Эстонию можно въезжать независимо от цели поездки из другой страны Шенгенской зоны, например из Финляндии или Латвии», — говорится в разъяснении. Без проблем можно посетить прямых близких родственников по восходящей и нисходящей линии. Уточняется, что близкие родственники — это дети, внуки, родители, бабушки и дедушки. И также можно посетить супруга и «лицо, с которым есть общие несовершеннолетние дети».

Близкие родственники могут принять участие в свадьбе или юбилее, а также в похоронах. А вот на концерт не пустят. Что делать тем, у кого в Эстонии недвижимость, не уточняется. Говорится лишь, что возможность посещения «зависит от обстоятельств». При этом с целью туризма или бизнеса, например в отпуск или для сдачи недвижимости в аренду, — посещать страну нельзя. Из сообщения от 18 августа можно узнать, что какого-то срока действия у ограничений нет — они будут действовать до тех пор, пока правительство Эстонской Республики не примет решение об их отмене. При этом допускается возможность оспорить ограничения в суде.