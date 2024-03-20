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    10 апреля — круглый стол «Создаем обстановку: кому и зачем нужна готовая меблировка в новой квартире»

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    Минстрой в прошлом году разработал и согласовал возможность включения меблировки в ипотеку, но запуск проекта пока перенесли. Тем не менее, запрос на эту опцию наравне с готовой отделкой у покупателей первичного жилья растет, а включение меблировки в ипотеку, по мнению авторов идеи, повысило бы спрос на отечественную мебельную продукцию. Как сегодня можно приобрести готовую меблировку в новой квартире, обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какова доля квартир с опцией меблировки на рынке, как она изменилась в последнее время?
    • Каков спрос на меблировку и запрос клиента, — какие элементы ему нужны обязательно? Кто выбирает эту опцию и почему?
    • Что сегодня входит в меблировку от застройщика, какие варианты предлагают?
    • Во сколько застройщику обходится меблировка и сколько она составляет в цене квартиры для покупателя? Кто поставляет предметы мебели, устанавливает ее, на каких условиях?
    • На каких условиях сегодня можно купить меблировку в квартиру? Каковы перспективы включения ее в ипотечный платеж?
    • Каковы перспективы готовы меблировки на рынке?

    К участию приглашаются застройщики, производители мебели, дизайнеры интерьеров.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 10 апреля 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, + 7 (981) 749–48–63

    План мероприятий

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