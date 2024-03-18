Управляющий «Метростроя» требует взыскать со своих предшественников почти 3 млрд рублей

Конкурсный управляющий петербургского «Метростроя» Алексей Кузнецов обратился в арбитраж с требованием взыскать с двоих своих предшественников солидарно 2,8 млрд рублей. Именно столько кредиторы рискуют недобрать, по его мнению, из-за медлительности Светланы Судьи и Андрея Мариничева.



Об этом требовании конкурсный сообщил 18 марта. Речь идет о взыскании убытков, «связанных с бездействием ответчиков, выразившимся в непроведении мероприятий, направленных на реализацию имущества должника, что привело к уменьшению конкурсной массы на 2 800 000 000 рублей».