Управляющий «Метростроя» требует взыскать со своих предшественников почти 3 млрд рублей

Конкурсный управляющий петербургского «Метростроя» Алексей Кузнецов обратился в арбитраж с требованием взыскать с двоих своих предшественников солидарно 2,8 млрд рублей. Именно столько кредиторы рискуют недобрать, по его мнению, из-за медлительности Светланы Судьи и Андрея Мариничева.
Об этом требовании конкурсный сообщил 18 марта. Речь идет о взыскании убытков, «связанных с бездействием ответчиков, выразившимся в непроведении мероприятий, направленных на реализацию имущества должника, что привело к уменьшению конкурсной массы на 2 800 000 000 рублей».
По данным «Фонтанки», логика Кузнецова в следующем. При первичной оценке объект «Метростроя» на Расстанной улице, 17, оценивался в 3,6 млрд рублей. Однако торги все не объявляли, а в это время изменилась нормативно-правовая база и назначение территории поменяли: если раньше там можно было построить, к примеру, жилой комплекс, то теперь это только производственная зона. Соответственно, упала привлекательность для девелоперов и оценочная стоимость — до 800 млн.
Андрей Мариничев в ответ на вопросы «Фонтанки» сообщил, что такое требование трудно назвать здравым, особенно с учетом того, кто назначен ответчиками.
Напомним, Светлана Судья оставила должность конкурсного управляющего «Метростроя» в 2022 году, ее сменил Андрей Мариничев, которого отстранили в конце 2023-го по ходатайству главного кредитора — «Метростроя Северной столицы». Алексей Кузнецов стал новым конкурсным, при нем пошел процесс реализации движимого и недвижимого имущества «Метростроя» на торгах. За это время Кузнецов успел подать два требования к своим предшественникам: на 380 млн к ним обоим и на 20 млн — к Мариничеву.
Подробнее о том, как идет распродажа имущества банкротного «Метростроя», читайте здесь.