Давайте не обобщать. Что означает назначение нового командующего банкротством «Метростроя» для города

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Приход нового конкурсного управляющего в «Метрострое» — это история не только о личности (иногда неочевидной) в большом банкротстве. Похоже, концепция поменялась.

О том, что в «Метрострой» назначен новый конкурсный управляющий, стало известно в середине сентября. Сюрпризом это не оказалось: «Фонтанка» подробно описывала, когда и почему главный кредитор компании — «Метрострой Северной столицы» (МССС) — подал ходатайство об отстранении Андрея Мариничева, который сам до этого заменил Светлану Судью. Причины: бездействие при возможности заработка на аренде имущества предприятия; пауза в инвентаризации; привлечение юридических услуг со стороны компании «Правовое обеспечение»; предполагаемая аффилированность с предыдущим конкурсным. По последнему пункту есть интересные детали с интересной фамилией.

Напомним, «Метрострой Северной столицы» — совместное предприятие города и ВТБ, является мажоритарным кредитором банкротящегося «Метростроя» благодаря тому, что в 2021 году выкупил долги компании перед другими участниками процесса. Конкурсным управляющим была назначена Светлана Судья, однако год назад она оставила эту должность, сославшись на «тяжелую процедуру», ее место занял Андрей Мариничев. Управляющий должен действовать в интересах всех кредиторов, но на собраниях количество голосов у каждого из них пропорционально их доле в общей сумме требований, именно это делает МССС главным действующим лицом. Общий объем требований к «Метрострою» в реестре перевалил за 10 млрд.



По данным «Фонтанки», на ходатайство «Метростроя Северной столицы» свой отзыв давало и региональное управление налоговой службы (некогда один из первых кредиторов «Метростроя», попытавшийся с ним замириться, но в итоге возвращенный в банкротное дело и теперь наравне с остальными ждущий своих денег). Если коротко, УФНС согласно с отстранением Мариничева, но добавило красок.



Главный пункт — это спортивный комплекс «Метростроя» на Левашовском проспекте. В ходатайстве МССС говорилось, что городской комитет по физкультуре и спорту предлагал взять объект в аренду, однако конкурсный, который должен как антикризисный менеджер искать возможность заработать любую копеечку, почему-то отказал. В письме УФНС говорится, что отказал не всем. Договор аренды заключен еще в апреле 2022 года с ООО «Санкт-Петербургский центр инновационных технологий» (СПбЦИТ), ежемесячная плата — 300 тысяч рублей, всего к лету 2023-го, когда отстраняли Мариничева, накапало около 3,2 млн. То есть нельзя утверждать, что здоровенное здание с инфраструктурой совсем уж простаивает, однако налоговая знает: комитет Смольного предлагал втрое больше, 834 тысячи в месяц, опираясь на рыночную стоимость и отчет об оценке. Сложно сказать, насколько это прейскурант соответствует конъюнктуре, но факт остается фактом: чиновники готовы были платить столько. А это значит, что только за время Мариничева компания-банкрот, которая всем вокруг должна, недобрала почти 5 млн рублей. В отчете конкурсного налоговая не увидела и этого.



Отсюда вопрос — а за что это СПбЦИТ такие привилегии? И вот здесь начинается интересное. Напомним, юридическое сопровождение банкротства с осени 2021 года оказывало ООО «Правовое обеспечение». Предшественник Мариничева Светлана Судья пыталась застолбить на оплату услуг компании 1,4 млн рублей в месяц, однако кредиторы через суд отменили эти расходы. Несмотря на это, «Правовое обеспечение» продолжало оказывать услуги, которые «Метрострой Северной столицы» счел не соответствующими по качеству, пусть даже они не были оплачены.



Вот насчет оплаты и есть уточнения. Владельцами «Правового обеспечения», которое сопровождает банкротстово «Метростроя», являются Сергей Шувалов и Дмитрий Елисеев. И Шувалов же есть в числе учредителей ООО «ПКИ СПб», которое и было учредителем «Санкт-Петербургского центра инновационных технологий», снимающего комплекс на Левашовском по суперльготной ставке (если сравнивать с предложением Смольного). Вот такая нехитрая связь.



Вообще, если посмотреть на владельцев ПКИ СПб, то Шувалов там далеко не сама медийная фигура. В перечне один из самых заметных предпринимателей региона Илья Трабер,, его бывший партнер по ЛОЭСК и «Аксель» Рамис Дебердеев, Владимир Даниленко, а также Артем Бегун — еще один известный человек из того же контура Артем Бегун. «Фонтанка» знает, что в письме налоговой отдельно говорится именно про последнего, а в целом инспекция видит человек 20, которых объединяет место работы в «Метрострое» и в СПбЦИТ. Что касается «Правового обеспечения» и СПбЦИТ, то они и вовсе при подаче деклараций, как пишет УФНС, показывают одни и те же телефонные номера и светят общий IP-адрес.



С середины сентября новым конкурсным «Метростроя» утвержден Алексей Кузнецов. О том, что прервана некая «наследственная» линейка, говорит тот факт, что он представляет ассоциацию ВАУ «Достояние», тогда как и Светлана Судья и Андрей Мариничев были из ассоциации «Паритет». Собеседники «Фонтанки», знакомые с ситуацией, подтверждают напрашивающийся вывод: в сложных, спешных и заведомо конфликтных банкротствах (а именно таким является случай Метростроя») понятийные договоренности, на которых в процесс изначально включаются игроки, могут меняться и обнуляться со временем. Особенно, если целиком сменился и пул руководителей, которые когда-то стояли у истоков процесса (и это тоже наш случай).



Пока не ясно, как именно смена конкурсного ускорит банкротный процесс, а именно распродажу имущества «Метростроя», но кое-что уже заметно. «Фонтанка» подробно рассказывала, что главным интересантом, разумеется, является новый подрядчик города по строительству подземки «Метрострой Северной столицы». Он арендует оборудование и имущество своего предшественника и рассчитывает вступить уже наконец в права владения. Была проведена оценка рыночной стоимости производственных, офисных и складских площадок на Ново-Никитинской, Рощинской, на Маршала Говорова, на Витебском, на Загородном, на Растанной. Идея была — собрать это все в один лот и выставить общим куском на торги, чтобы избежать спекуляций и с какой-то долей уверенности гарантировать переход имущества городскому подрядчику.



«Фонтанка» знает, что новый конкурсный управляющий уже успел направить письмо как минимум одному из залоговых кредиторов — то есть тех, чьи требования обеспечены залогом конкретного имущества. В данном случае это площадка на Рощинской, 24, где всегда находилось Горно-строительное управление «Метростроя» (оценка — 238 млн рублей). А кредитор — внимание — это ЮК «ПКИ». Совпадение в аббревиатуре неслучайно: собственником его является все тот же Дмитрий Елисеев, который частично владеет ООО «Правовое обеспечение. Это к слову о том, кто в банкротстве оказывает услуги, а кто играет сам.



В письме Кузнецов просит направить ему проект продажи залогового имущества: закон дает такую привилегию залоговым кредиторам, хотя и их проект можно оспорить в суде. На данный момент, не ясно — это формальное исполнение закона или свидетельство, что имущество «Метростроя» передумали реализовывать на торгах единым лотом. Если его действительно разбивают, это может обеспечить более совокупную высокую цену, но одновременно перспективы каждого объекта, который вываливается на аукцион, становятся более туманными. Напомним, именно отсутствие контроля со стороны «Метростроя Северной столицы» над отраслевыми активами в Смольном ранее называли одной из проблем при строительстве подземки.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»