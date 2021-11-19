Зарядили на 660 миллионов. Сыну экс-губернатора Сердюкова напомнили об обязательствах по старой сделке

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Заявление Рамиса Дебердеева поступило в арбитраж в начале недели. Сумма иска — более 660 млн рублей. В СПАРКе дело отображается под категорией «исполнение обязательств по договорам продажи недвижимости». По данным «Фонтанки», речь может идти о гарантиях, данных при купле-продаже ЛОЭСКа в 2020 году.

Заявление поступило в суд, но пока к рассмотрению не принято. Вадим Сердюков сообщил, что впервые узнал об иске от корреспондента «Фонтанки». Даже услышав, что дело связано с выполнением условий по договору продажи недвижимости, он не стал высказывать предположения о сути требований Дебердеева.



Насколько известно источникам «Фонтанки», истец в данном случае представляет не себя, а интересы АО «ЛОЭСК». Сделку по покупке 75% акций компании Дебердеев вместе с бизнес-партнером Ильей Трабером закрыл в январе 2020 года. Предприниматели приобрели бумаги у ООО «Росток», на тот момент принадлежавшего Вадиму Сердюкову и Дмитрию Симонову. Последний, как говорят собеседники, избежал статуса ответчика на новому делу, поскольку был представителем находившегося в процессе банкротства Никиты Бобылёва. Фактически продавцом выступил Сердюков, ему и отвечать за качество товара, объясняют логику знающие люди.

Закрытие крупной сделки, а по данным источников 47news, три четвертых компании якобы стоили новым владельцам не менее 7,8 млрд рублей, проходило в два этапа. Первый предварительный договор по продаже 37,5% был подписан 30 декабря. Второй, на такую же долю — 10 января. Условия содержали определенные гарантии, усомниться в которых акционеров ЛОЭСКа заставили полученные недавно претензии антимонопольщиков, отмечают источники «Фонтанки». Им известно, что претензии ФАС связаны с получением компанией сверхдохода, относятся к предшествующему продаже периоду и оцениваются в 3 млрд рублей.



ЛОЭСК сейчас ведет сразу несколько споров в арбитраже с антимонопольщиками. С августа компания оспаривает июльское решение ФАС России. Служба посчитала необходимым выдать предписание областному комитету по тарифам о пересмотре индивидуальных тарифов для ЛОЭСК на 2021 год с учетом июньского приказа ЛенРТК о снижении необходимой валовой выручки почти на 3,8 млрд рублей.

В начале ноября энергетики подали еще один иск о признании незаконным приказа ФАС от 26 октября. Его суть из находящихся в открытом доступе судебных документов неясна. Третьим лицом по делу выступает ЛенРТК. Предварительное заседание состоится 14 декабря.

Кроме того, ЛОЭСК за последние два месяца подал два иска с оспариванием постановлений Ленинградского УФАС по делам об административных нарушениях. «Фонтанка» отправила вопросы в оба антимонопольных органа.

Сумма в 660 млн, как ни крути, кажется небольшой на фоне миллиардных «претензий» и возможной стоимости акций компании. Как соотносятся между собой эти суммы, источники «Фонтанки» не уточнили.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»