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Зарядили на 660 миллионов. Сыну экс-губернатора Сердюкова напомнили об обязательствах по старой сделке

Петербургский предприниматель Рамис Дебердеев потребовал от сына бывшего губернатора Ленобласти, бизнесмена Вадима Сердюкова 660 млн рублей. За их спором проглядываются силуэты новых владельцев ЛОЭСКа.

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Фото: скриншот видео / YouTube
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Заявление Рамиса Дебердеева поступило в арбитраж в начале недели. Сумма иска — более 660 млн рублей. В СПАРКе дело отображается под категорией «исполнение обязательств по договорам продажи недвижимости». По данным «Фонтанки», речь может идти о гарантиях, данных при купле-продаже ЛОЭСКа в 2020 году.

Заявление поступило в суд, но пока к рассмотрению не принято. Вадим Сердюков сообщил, что впервые узнал об иске от корреспондента «Фонтанки». Даже услышав, что дело связано с выполнением условий по договору продажи недвижимости, он не стал высказывать предположения о сути требований Дебердеева.

Насколько известно источникам «Фонтанки», истец в данном случае представляет не себя, а интересы АО «ЛОЭСК». Сделку по покупке 75% акций компании Дебердеев вместе с бизнес-партнером Ильей Трабером закрыл в январе 2020 года. Предприниматели приобрели бумаги у ООО «Росток», на тот момент принадлежавшего Вадиму Сердюкову и Дмитрию Симонову. Последний, как говорят собеседники, избежал статуса ответчика на новому делу, поскольку был представителем находившегося в процессе банкротства Никиты Бобылёва. Фактически продавцом выступил Сердюков, ему и отвечать за качество товара, объясняют логику знающие люди.

Закрытие крупной сделки, а по данным источников 47news, три четвертых компании якобы стоили новым владельцам не менее 7,8 млрд рублей, проходило в два этапа. Первый предварительный договор по продаже 37,5% был подписан 30 декабря. Второй, на такую же долю — 10 января. Условия содержали определенные гарантии, усомниться в которых акционеров ЛОЭСКа заставили полученные недавно претензии антимонопольщиков, отмечают источники «Фонтанки». Им известно, что претензии ФАС связаны с получением компанией сверхдохода, относятся к предшествующему продаже периоду и оцениваются в 3 млрд рублей.

ЛОЭСК сейчас ведет сразу несколько споров в арбитраже с антимонопольщиками. С августа компания оспаривает июльское решение ФАС России. Служба посчитала необходимым выдать предписание областному комитету по тарифам о пересмотре индивидуальных тарифов для ЛОЭСК на 2021 год с учетом июньского приказа ЛенРТК о снижении необходимой валовой выручки почти на 3,8 млрд рублей.

В начале ноября энергетики подали еще один иск о признании незаконным приказа ФАС от 26 октября. Его суть из находящихся в открытом доступе судебных документов неясна. Третьим лицом по делу выступает ЛенРТК. Предварительное заседание состоится 14 декабря.

Кроме того, ЛОЭСК за последние два месяца подал два иска с оспариванием постановлений Ленинградского УФАС по делам об административных нарушениях. «Фонтанка» отправила вопросы в оба антимонопольных органа.

Сумма в 660 млн, как ни крути, кажется небольшой на фоне миллиардных «претензий» и возможной стоимости акций компании. Как соотносятся между собой эти суммы, источники «Фонтанки» не уточнили.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

Фото: скриншот видео / YouTube

АО «ЛОЭСК» образовано 30 августа 2004 года. Обслуживает 11 481 км воздушных и кабельных линий, 24 опорные подстанции классом напряжения 35–110 кВ и 3773 трансформаторные подстанции с общей мощностью 3,62 ГВА. В зоне ответственности — семь филиалов, из них шесть — на территории Ленинградской области и один — в Петербурге.

75,01 % акций энергетической компании в равных долях владеют Илья Трабер и Рамис Дебердеев. Оставшиеся 24,99% принадлежат правительству Ленинградской области через Леноблкомимущество.

ЛОЭСК — одна из крупнейших частных энергетический компаний России. По данным СПАРК, в 2020 году ее выручка составила 8,3 млрд рублей, чистая прибыль — 1,1 млрд.

© Фонтанка.Ру

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