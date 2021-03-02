Предновогодняя новость «Фонтанки» — «Илья Трабер и Рамис Дебердеев стали совладельцами одного из крупнейших автодилеров Петербурга» — со 2 марта более не актуальна. Приобретя 17% в семи компаниях группы «Аксель», бизнесмены выходят из сделки. «Фонтанка» узнала, что внутри нового актива они обнаружили войну.

По информации «Фонтанки», известные петербургские бизнесмены Илья Трабер и Рамис Дебердеев приняли решение выйти из сделки по приобретению 34% долей семи компаний группы «Аксель» — одного из крупнейших автодилеров Петербурга.

Заметим, что информацию о покупке этих активов «Фонтанка» сообщила в середине декабря прошлого года. Так, по данным нашего издания, еще на конец февраля этого года Трабер и Дебердеев владели по 17% долей в компаниях: «Аксель Групп», «Аксель-Сити», «Аксель-Моторс», «Лайн», «Аксель-Моторс Север», «Аксель-Брокер», «Аксель-Сити Юг». Группа «Аксель» продает автомобили марок BMW, MINI, Volkswagen, а также Toyota, Lexus и Renault. В 2019 году выручка фирм группы составила более 15,7 млрд рублей, что на 13% больше, чем годом ранее, и на 33% выше, чем в 2017 году. Но при этом ни один год из последних трех лет не был для «Акселя» прибыльным, а это типичная для автодилеров картина. 2017 год группа закончила с убытком в районе 38 млн, а 2018 год — на уровне 340 млн рублей. В 2019 году убыток удалось сократить до 236 млн рублей. По информации нашего издания, 1 марта бизнесмены вернули, соответственно каждый по 17%, за компании «Аксель Групп», «Аксель-Сити» и «Аксель-Моторс». Что касается оставшихся четырех компаний, то это должно произойти в марте этого года. Задержка обусловлена соблюдением не простых юридических процедур.