Предновогодняя новость «Фонтанки» — «Илья Трабер и Рамис Дебердеев стали совладельцами одного из крупнейших автодилеров Петербурга» — со 2 марта более не актуальна. Приобретя 17% в семи компаниях группы «Аксель», бизнесмены выходят из сделки. «Фонтанка» узнала, что внутри нового актива они обнаружили войну.
По информации «Фонтанки», известные петербургские бизнесмены Илья Трабер и Рамис Дебердеев приняли решение выйти из сделки по приобретению 34% долей семи компаний группы «Аксель» — одного из крупнейших автодилеров Петербурга.
Заметим, что информацию о покупке этих активов «Фонтанка» сообщила в середине декабря прошлого года. Так, по данным нашего издания, еще на конец февраля этого года Трабер и Дебердеев владели по 17% долей в компаниях: «Аксель Групп», «Аксель-Сити», «Аксель-Моторс», «Лайн», «Аксель-Моторс Север», «Аксель-Брокер», «Аксель-Сити Юг».
Группа «Аксель» продает автомобили марок BMW, MINI, Volkswagen, а также Toyota, Lexus и Renault. В 2019 году выручка фирм группы составила более 15,7 млрд рублей, что на 13% больше, чем годом ранее, и на 33% выше, чем в 2017 году. Но при этом ни один год из последних трех лет не был для «Акселя» прибыльным, а это типичная для автодилеров картина. 2017 год группа закончила с убытком в районе 38 млн, а 2018 год — на уровне 340 млн рублей. В 2019 году убыток удалось сократить до 236 млн рублей.
По информации нашего издания, 1 марта бизнесмены вернули, соответственно каждый по 17%, за компании «Аксель Групп», «Аксель-Сити» и «Аксель-Моторс». Что касается оставшихся четырех компаний, то это должно произойти в марте этого года. Задержка обусловлена соблюдением не простых юридических процедур.
Если при покупке на авторынке обсуждали интригу, зачем этим знаковым предпринимателям нужен этот не профильный бизнес, то сегодня дилеры начнут обсуждать их выход из группы «Аксель».
Илья Трабер и Рамис Дебердеев владеют компанией «Приморский УПК», которая строит перегрузочный комплекс в порту Приморск грузооборотом 65 млн тонн. В 2020 году партнеры приобрели 75,01% акций компании ЛОЭСК — второй после Ленэнерго в Петербурге и Ленобласти. В их сфере интересов и терминал в порту «Усть-Луга», который был также приобретен в 2020 году.
«Фонтанка» взяла короткий комментарий у Рамиса Дебердеева. Собеседник ответил не совсем информационно, но емко: «Мы не готовы покупать билет на войну». Все же он чуть раскрыл метафору: «В условиях сделки было заложено, что в течение 30 дней после регистрации мы проведем финансовый аудит. Разумеется, провели. То, что мы увидели, нас не устроило. Это если мягко сказать».
Подробности же покупки серьезных долей группы «Аксель», о решении о выходе и объяснение термина «война», читайте на 47news.