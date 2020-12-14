Двойной аксель. Илья Трабер и Рамис Дебердеев въехали на авторынок

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Петербургские предприниматели с богатыми биографиями Илья Трабер и Рамис Дебердеев стали совладельцами группы «Аксель» (бренд берет начало от термина в фигурном катании), одного из крупнейших автодилеров города, занимающего 30-е место в рейтинге «Фонтанка-500» с совокупной выручкой в 41,5 млрд рублей за последние три года.

Илья Трабер и Рамис Дебердеев — давние партнеры. Из последних масштабных проектов — совместное владение компанией «Приморский УПК», которая строит перегрузочный комплекс в порту Приморск грузооборотом 65 млн тонн. В этом году партнеры приобрели 75,01% акций компании ЛОЭСК — второй после Ленэнерго в Петербурге и Ленобласти. Следующая сфера интересов — терминал в порту «Усть-Луга», который был также приобретен в 2020 году.



Изменения в структуре собственников компаний отразились в ЕГРЮЛ: Илье Траберу с 11 декабря принадлежит по 17% в компаниях «Аксель-Сити», «Аксель-Сити Юг», «Аксель-Моторс Север». Еще по 17% этих организаций с 11 декабря находятся в собственности его исторического партнера Рамиса Дебердеева. Свои доли им уступили братья Игорь и Юрий Одуды. При этом структура собственников еще одной фирмы — ООО «Аксель-Моторс» (на неё приходится примерно четверть выручки группы) пока осталась прежней.

Таким образом, в совокупности их доли в основных юрлицах группы составляют 34%. Это больше доли прежнего крупнейшего бенефициара группы «Аксель» Алексея Безобразова, которому в этих фирмах принадлежит по 30%. Говорить о юридически полном контроле над группой со стороны новых собственников все же неверно. Оставшиеся 36% все еще находятся в руках у прежних партнеров Безобразова.

«Аксель» продает автомобили марок BMW, MINI, Volkswagen, а также Toyota, Lexus и Renault. По подсчетам «Фонтанки», в 2019 году выручка фирм группы составила более 15,7 млрд рублей, что на 13% больше, чем годом ранее, и на 33% выше, чем в 2017 году. При этом ни один из последних трех лет не был для «Акселя» прибыльным, но это типичная для автодилеров картина. В 2017 год группа закончила с убытком в районе 38 млн, а 2018 год — на уровне 340 млн рублей. В 2019 году убыток удалось сократить до 236 млн рублей.



«Автобизнес в целом требует больших оборотных средств, привлечение новых партнеров, продажа бизнеса частая практика», — комментирует Сергей Моренков, бенефициар группы компаний «Автополе», которая занимает 24 место в рейтинге «Фонтанка-500» и первое среди городских автодилеров. Впрочем, он счел необходимым сразу дать понять, что не конкурент: «Мы с «Акселем» мало пересекаемся, у нас другие марки».

«Я думаю, сейчас тяжелые времена, поэтому надо привлекать серьезных людей», — говорит Евгений Войтенков, исторически основатель «Аксель Моторс», а ныне член совета директоров московского холдинга «Автодом», одного из крупнейших игроков городского авторынка. «Естественно, за счет сильного, серьезного компаньона надо укрепляться», — считает предприниматель, который в свое время удачно продал активы в «Акселе» — аккурат перед кризисом 2008 года.

На вопрос, получится ли у Ильи Трабера сделать группу прибыльной, эксперт говорит: «Надо, чтобы работали профессионалы, которые знают и понимают, как работать». И это вовсе не камень в огород работяг, имеется в виду профессионализм на уровне управления компанией. В понимании Войтенкова, автодилер должен знать, что его компания делает сегодня-завтра-послезавтра: «В нашем бизнесе нельзя жить даже сегодняшним днем, надо жить хотя бы на два года вперед».



По его мнению, многие сегодняшние участники рынка живут в реалиях 15-летней давности, а в будущем найдется место только тем, кто готов перепрофилироваться. В качестве примера он приводит «Автодом», которому в 2015 году продал свои центры Mercedes и Porsche на Пулковском шоссе, и отмечает, что компания добилась успеха за счет правильных слияний и поглощений.

«В автобизнесе всегда было так: понты дороже денег. Это нормально. У всех все классно, красиво, а денег нет — все закредитовано-перекредитовано. Поэтому, конечно, все ищут сильных партнеров для того, чтобы спокойно жить и работать», — отмечает Войтенков.

Как бы парадоксально это ни звучало, по его мнению, 2020 год стал для автодилеров одним из лучших по доходности за последнюю пару десятков лет. На его памяти, последний раз примерно такие же хорошие показатели у салонов, специализирующихся на BMW, были в 1998 году. В этом году подобно редчайшему параду планет в ряд выстроилось несколько факторов, изменивших положение участников рынка в лучшую сторону. К ним Войтенков относит модельный ряд и профессионализм команды импортера (говоря о том же BMW), цены на доллар и нефть, самоизоляция, поиск объекта инвестиций на фоне снижающихся ставок по банковским депозитам, пробуждение потребителей после кризиса 2014 года.



Несмотря на временную приостановку работы производителей машин, летний дефицит автомобилей стал абсолютной неожиданностью для автодилеров, которые закупались по самому минимальному плану, намеченному на 2020 год. В следующем году такого и близко не предвидится.

Однако статистика фантастические результаты не отражает. По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», за первые 10 месяцев 2020 года в Петербурге было продано 101 472 легковых и легких коммерческих автомобиля (без учета BMW, MINI и Mercedes-Benz Rus), что на 13% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Лидерами продаж за этот период традиционно стали марки Kia, Hyundai, LADA, но и у них показатели снизились на 10–15% к прошлому году. Из массовых марок, которыми торгует «Аксель», лишь на четвертом месте расположился Renault, продажи которого упали на 15%, а на пятом — Volkswagen с потерей 2%.

По более дорогим маркам ситуация также не так радужна, как хотелось бы. По итогам III квартала 2020 года, продажи BMW сократились на 9% по отношению к тому же периоду прошлого года, Toyota — на 7%. Выросли только Lexus (+ 4%) и MINI (+ 25%), но в реальности речь идет лишь о 51 и 70 машинах соответственно. В октябре 2020 года сильнее всего продажи выросли у Nissan (+ 63%), Skoda (+ 61%) и LADA (+42%).



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

