Фото: pixabay.com / коллаж

В поиске тех, у кого деньги действительно водятся, «Фонтанка» обращала внимание только на конкретных людей — владельцев бизнеса. За скобками остались транснациональные корпорации, госструктуры и подразделения крупных холдингов, в прицеле — частные компании, созданные в Петербурге и Ленобласти. Их владельцы живут рядом с нами.

Всего в городе 2270 компаний, которые показывают выручку от миллиарда. Хотя, надо признать, что иногда это говорит скорее о размере бизнеса, а не о его успешности. Почти 10% «миллиардеров» убыточны, еще 400 показывают совершенно мизерную для таких, как они, чистую прибыль — меньше 10 млн рублей.



Фото: «Фонтанка.ру»

«Здесь можно посмотреть данные предыдущего рейтинга «Фонтанка-500» за 2019 год. Чтобы исключить элемент случайности, редакция «Фонтанки» включила в рейтинг только те фирмы, которые выручку больше 1 млрд рублей показывали три последних года подряд. Основной источник — открытые данные, собранные в СПАРК. С помощью него мы отобрали фирмы, соответствующие трем характеристикам: их ежегодная выручка за 2016-2018 годы исчисляется миллиардами, они прописаны по адресам Петербурга и Ленобласти, и основные их владельцы — реальные люди.

В результате у нас осталось около 500 компаний. Лишь 33 оказались убыточными по итогам трех лет. Так что крупный частный городской бизнес можно смело назвать успешным и эффективным.



Фото: «Фонтанка.ру»

В 2017-2019 годах компании нашего рейтинга выручили около 9 трлн рублей. В качестве чистой прибыли у них осталось 477 млрд, из них 244 ушли владельцам в виде дивидендов.

И именно этих владельцев мы в определенном смысле и называем реальными миллиардерами.



Фото: «Фонтанка.ру»

Список «Фонтанки» максимально математичен. В большинстве других рейтингов состояние их участников оценивается по стоимости найденных журналистами активов, причем по стоимости примерной, зачастую бесконечно далекой от реального положения дел.



Мы же основываемся на строчках бухгалтерской и финансовой отчетности. Цифры известны до рубля и находятся в открытом доступе — их заявляют сами компании, а затем пристально проверяет налоговая.

В списке миллиардеров есть и группы компаний, объединенные общими бенефициарами и менеджментом. В рейтинге мы старались ссылаться на их консолидированную отчетность по МСФО или на данные, которые компании сами предоставили «Фонтанке». В ряде исключений мы суммировали финансовые показатели самостоятельно, учитывая результаты аффилированных юридических лиц — в таблице эти цифры выделены цветом, и можно с уверенностью утверждать, что реальные обороты группы по крайней мере не меньше этих.

В наш рейтинг попали и банки, в финансовой отчетности которых попросту нет показателя «выручка». Чтобы оценить их масштаб, мы складывали процентные и комиссионные доходы кредитных организаций и учитывали прибыль после налогообложения.



Фото: «Фонтанка.ру»

В поисках основных бенефициаров «Фонтанка» обращалась к данным ЕГРЮЛ и информации самих компаний. В рейтинге мы указали реальных владельцев бизнеса, обладающих значительным числом голосов и долей в уставном капитале фирмы. Имена мажоритариев отмечены знаком $. В тех случаях, когда основной источник информации о владельцах компании — это данные СМИ, рядом с фамилиями бенефициаров мы ставили звездочку (*).



В ряде случаев эта информация может быть устаревшей — некоторые формы собственности организаций позволяют не раскрывать информацию о смене владельцев. Кроме того, бизнес — это живой организм, и за время подготовки рейтинга некоторые юрлица из нашей выборки перешли в стадию ликвидации или банкротства.



Редакция понимает, что в нашем списке указаны далеко не все владельцы крупного городского бизнеса. К примеру, алгоритм составления рейтинга исключил тех, кто оформил собственность на офшоры. Если информация о конечных владельцах крупных компаний общеизвестна, мы не игнорировали ее и добавляли в список. Однако искать конечных владельцев всех крупных городских компаний не входило в наши задачи.

Желая найти самых богатых, «Фонтанка» отдельно присмотрелась к тому, как петербургские фирмы выплачивают дивиденды. Ведь некоторые участники рейтинга на самом деле могут быть не такими уж богатыми людьми — далеко не всегда длинная цепочка нолей на счетах компании превращается в личные деньги ее владельца.



Некоторые компании, которые еще в прошлом году «Фонтанка» называла в сотне крупнейших, выбыли из списка. Например, теперь в нем нет ретейлера «Интерторга». О его крахе «Фонтанка» подробно рассказывала: сети Spar и «Семья» прекратили работу из-за долгов перед поставщиками , а совладельца магазинов Мушвига Абдуллаева в конце концов объявили в федеральный розыск. Закономерно из списка крупнейших исчез «Метрострой» — в феврале арбитраж ввел в отношении него процедуру наблюдения, а сейчас компания пребывает в корпоративном конфликте. Под наблюдением с конца прошлого года и некогда крупнейшая мостостроительная организация «Пилон», хотя его новый владелец планирует вернуть ее долю на рынке. Ликвидирована продовольственная фирма «Торговый дом “Агро-Лайн”».

У ряда компаний в 2019-м серьезно упала выручка, что не позволило снова включить их в рейтинг крупнейших: обороты ООО «Фрут-Фэмэли» с 6 млрд сократились до 600 млн, у «Торгово-промышленного холдинга “Векта”» — до 300 млн.

Другие за это время успели серьезно окрепнуть. Десять самых быстрорастущих компаний из рейтинга «Фонтанки» за 2018-2019 годы суммарно увеличили свою выручку почти на 100 млрд рублей.



Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»