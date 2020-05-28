РБК: Дело против Волчека возбудили после прослушки экс-замглавы АСВ, сбежавшего за границу. «Фонтанка» напоминает про полковника-миллиардера из ФСБ

Дело в отношении бывшего депутата Госдумы и петербургского Законодательного собрания Дениса Волчека и его предполагаемого подельника Зураба Плиева возбудили после того, как оперативники прослушали их переговоры с бывшим замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерием Мирошниковым. Об этом 28 мая пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Собеседник издания в Следственном комитете рассказал, что о связи Волчека и Плиева с Мирошниковым и бывшим начальником банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кириллом Черкалиным (известен в СМИ как «полковник-миллиардер из ФСБ») якобы стало известно именно в результате прослушки их телефонных переговоров. Адвокат Волчека заявил изданию, что у него такой информации нет.



По данным РБК, телефон Мирошникова поставили на прослушку после того, как он не вернулся из-за границы. В июле 2019 года он официально уволился из АСВ, а покинул родину еще накануне. Информация о близком знакомстве Волчека, Плиева, Мирошникова и Черкалина якобы частично подтвердилась в ходе допроса руководителя службы безопасности компании «СовЮрКом» (аккредитована при АСВ) Дениса Юшинского. Он проходит свидетелем по делу, после допроса его отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, «Фонтанка» ранее уже писала о возможной связи дела Волчека с делом АСВ. «Совместную юридическую компанию» («СовЮрКом») возглавлял именно Плиев, а его связи с Волчеком тайной не являются. Официально дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) было возбуждено после того, как в «СовЮрКом» в Москве подконтрольно принесли полтора миллиона долларов и коробку с часами Patek Philippe стоимостью еще в 100 тысяч долларов. По версии следствия, за эти деньги Плиев и Волчек якобы обещали решить проблемы рухнувшего банка «Ренессанс» и угрожали в противном случае проблемами с МВД. Банк рухнул в декабре 2015 года, за несколько дней до этого руководство организации обратилось в полицию с заявлением о пропаже из кассы филиала «Курская» 500 миллионов рублей.

