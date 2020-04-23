Это залет, Волчек. Сегодня часы «Patek Philippe» за $100 тысяч — перебор

Предъявленное экс-депутату Госдумы Волчеку — комично. Пафос, с которым Лубянка его отвезла в Москву, — трагичен. Выход есть, если задержанные бизнесмены признают: они просто жулики, а не инструмент АСВ.

Денис Волчек Фото: кадр из видео/«Россия24»/YouTube

Шоу началось самым ранним утром 22 апреля. Вчера россиянам не случилось проголосовать за конституцию, а деловому миру Петербурга удалось отвлечься от пандемийного спама. Новость «Фонтанки» — «Лубянка пришла к бизнесмену Денису Волчеку» оживила мессенджеры силовиков и предпринимателей разнообразного калибра. Автор узнал таинственные подробности.

С утра 22 апреля по этажам Литейного, 4, начал летать слух — прибыла в Питер группа из столицы. Приехали брать какого-то авторитета, но никому не говорят какого. Местная госбезопасность на пальцах перебирала, по чью душу гости. Достойного не находили, Петербург же мельчает.



Пока гадали, москвичи посетили загородный дом Дениса Волчека и квартиру его компаньона Зураба Плиева. Нагрянули не с рассветом, как полагается, а часам к 14 (интрига — позже). Однако без обыска, а исключительно по поручению доставить их поближе к Кремлю. Так обоих на поезде и повезли за госсчет. В окружении четырех офицеров на каждого.

«Фонтанка» предполагает, откуда такое внимание к политически подзабытому экс-депутату Госдумы и петербургского ЗакСа Волчеку. Когда в конторе печатают справки, а они составляются молодыми сотрудниками, то в своих информационных базах они находят рудименты глубокого прошлого. Так, судя по всему, компьютеры ФСБ выдали, что в 90-х годах Волчек стоял рядом с легендарным брендом силового предпринимательства Костей-Могилой — расстрелянным в начале нулевых, кстати, в Москве. Но это было уж очень давно. Что касается Плиева, то он тоже известен в Петербурге, как тень Волчека. Если кратко, то разминает клиента именно Плиев, а на контрольную встречу приходит сам Волчек. Назовем это сопровождением в щекотливых ситуациях. Тем более что Плиев в Москве возглавлял «Совместную юридическую компанию» (СовЮрКом), официально аккредитованную в Агентстве по страхованию вкладов. А то, что Плиев связан родственными отношениями с Волчеком, а в некоторых фирмах они рядом, — это точно не тайна.



Вернемся на перрон Ленинградского вокзала, куда обоих привезли. Конвой подстраховывали человек десять из того же ФСБ. Богато.

И повезли прямо в кабинеты Следственного комитета. Там Волчек и Плиев и поняли, что они не одни такие взъерошенные. Ведь к ним в петербургские апартаменты постучали сразу же после того, как в Москве с поличным взяли бизнесвумен. Все стартовало примерно в 14 часов в той же солидной фирме «СовЮрКом». Туда подконтрольно принесли полтора миллиона долларов и взрослую коробку с часами «Patek Philippe» весом еще в 100 тысяч долларов. Когда сотрудница компании все это приняла, то ее, как говорится, тоже приняли.

Причем заносил не некто, а курьер от человека по имени Андрей Розов.

Еще на днях «Фонтанка» подчеркивала его уровень: букмекерскую компанию «Фонбет», в которую он солидно инвестировал, в апреле правительство неожиданно включило в список системообразующих предприятий. Правда, после шума в прессе «Фонбет» исчез из списка. Понимающие ресурс увидели.

Другое дело, что наша драма о других ставках. Розов еще и экс-владелец акций рухнувшего банка «Ренессанс». Кстати, на сайте «СовЮрКома» указаны многие сгоревшие банки, которым компания оказывает услуги, в том числе и «Ренессанс».



«Фонтанке» известна приблизительная позиция господина Розова: вместо цивилизованного консультирования по проблемам с его банком, дуэт Волчек — Плиев зарядил ему полтора миллиона долларов, да еще роскошные часы. Причем оба уговаривали потерпевшего, мол, это копейки по сравнению с рисками, надвигающимися по уголовному делу, возбужденному по краже 500 миллионов рублей из того же «Ренессанса». То есть не отдашь — сядешь. В диалогах якобы мелькали чины МВД. Что до того дела, то «Фонтанка» нашла похожие упоминания. Банк «Ренессанс» потерял лицензию в декабре 2015 года. За несколько дней до этого руководство организации обратилось в полицию с заявлением о пропаже из кассы филиала «Курская» 500 миллионов рублей. Помог с возбуждением Эдуард Левченко, который был вхож в кабинеты Госдумы, работая на общественных началах у вице-спикера Андрея Исаева. Впоследствии и сам оказался под арестом.

Так что, когда Волчека и Плиева довели до допроса, то им было непросто скандировать заставку с сайта «СовЮрКом»: «Компания проводит углубленный анализ поставленных задач и по результату вырабатывает стратегию поведения для достижения положительного результата в делах любой сложности».



Но они не юноши. Вряд ли расположены рассказывать о каких-то мифических рычагах в органах. Если, действительно, их беседы писались, то рентабельней признаться в жульничестве, мол, изображали решальщиков, но никакого умысла на коррупцию. Иначе — посредничество во взятке, громкие задержания, встать — суд идет, срок, этап.

Все же между строчек есть сквозная тема, объясняющая энергию Лубянки. Обнаружение миллиардов у полковника ФСБ Черкалина, в большей части занимавшегося линией АСВ, повлекло в конце февраля этого года отставку главы АСВ Исаева. А заметным игроком на этом рынке считается как раз «СовЮрКом», за которым фактически стоит Денис Волчек. Похоже, вопросы ему задаются двухуровневые: по оперативной теме АСВ и по полутора миллионам евро на всякий случай.

Выход или же невыход следствия на арест покажет, насколько он умело ответил. А пока многим придется понервничать.

На всякий случай: уголовное дело в отношении Волчека и Плиева возбуждено по покушению на мошенничество в особо крупном размере. До них же сумма не дошла по не зависящим от них причинам.

