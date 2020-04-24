Фото: пресс-служба Пресненского суда Москвы

Заход оперативников ФСБ в петербургские жилища Дениса Волчека и Зураба Плиева вначале перерос в задержание, а теперь в аресты. «Фонтанка» узнала, какова позиция фигурантов по отношению к обвинениям Следственного комитета.

По информации «Фонтанки», к 16 часам 24 апреля Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета Москвы и арестовал петербуржцев Зураба Плиева и Дениса Волчека на два месяца.



пресс-служба Пресненского суда Москвы

Накануне «Фонтанка» подробно описала претензии к ним силовиков, где рассказала об уголовном деле, возбужденном по покушению на мошенничество в особо крупном размере.



Если кратко, то, по версии следствия, Волчек и Плиев предлагали столичному предпринимателю Розову решить его проблемы по банку «Ренессанс», где было похищено 500 миллионов рублей. Как указывалось сегодня в судебном заседании, свою услугу они оценили в полтора миллиона долларов и швейцарские часы стоимостью в 100 тысяч долларов. Причем эти деньги якобы предназначались для сотрудников МВД, способных повлиять на процесс.

По данным «Фонтанки», подозреваемые заняли конструктивную позицию на допросах. Так, Зураб Плиев частично признал вину, сообщив, что Денис Волчек был не в курсе всех тонкостей переговоров. Так или не так, но таким образом Плиев, отрезая Волчека от состава преступления, убирает и нехороший пункт обвинения — «группу лиц». Сам же Денис Волчек вину свою не признает.

Если перевести их процессуальное поведение на человеческий язык, то ведут они себя достойно по отношению друг к другу. И явно между собой смогли сверить часы. Понятно, что ситуация неприятная, но теперь видно, что они не растеряны и не готовы, как многие в таких случаях, выбираться из трудностей по одиночке.

