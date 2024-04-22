Неспортивный интерес. Стадион на Левашовском подвел конкурсных управляющих «Метростроя» под уголовное дело

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Бывшие конкурсные управляющие ОАО «Метрострой» Светлана Судья и Андрей Мариничев стали фигурантами уголовного дела. Как стало известно «Фонтанке», ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере) 11 апреля.



По версии следствия, они сдавали недвижимость, принадлежащую ОАО «Метрострой», на нерыночных условиях ООО «Санкт-Петербургский центр инновационных технологий», а затем объекты пересдавали в субаренду иным организациям уже по рыночной стоимости. Разница же присваивалась «неустановленными лицами», а значит, не попадала в конкурсную массу ОАО «Метрострой» и нанесла ущерб интересам кредиторов.



Одновременно с бывшими конкурсными управляющими обвинение было предъявлено генеральному директору ООО «Санкт-Петербургский центр инновационных технологий» Павлу Матвееву. Для всех троих, в том числе 70-летнего Мариничева, выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Нынешний конкурсный управляющий ОАО «Метрострой» Алексей Кузнецов подтвердил «Фонтанке», что компания признана потерпевшей по возбужденному уголовному делу. От более детальных комментариев он отказался.

Конкурсная эстафета

История банкротства «Метростроя» перешла в активную фазу после футбольных событий 2017–2018 годов, к которым компания строила стадион и новые станции метро. После признания компании несостоятельной в 2021 году конкурсным управляющим была назначена Светлана Судья, но спустя год она вышла из дела, объяснив это «тяжелой процедурой». Ей на смену пришел Александр Мариничев, которого отстранили в конце 2023-го по ходатайству главного кредитора — «Метростроя Северной столицы».



При новом конкурсном Алексее Кузнецове пошел процесс реализации движимого и недвижимого имущества «Метростроя» на торгах. При этом Кузнецов начал ревизию деятельности своих предшественников. Сначала он подал иски на 380 млн рублей к Судье и Мариничеву и на 20 млн — к Мариничеву.

В марте 2024 года Кузнецов обратился с иском к предшественникам еще на 2,8 млрд рублей. По его мнению, именно такой суммы недостает в конкурсной массе из-за их нерасторопности при реализации имущества должника.

При чем тут стадион?

Компания «Санкт-Петербургский центр инновационных технологий» фигурировала в претензиях, ставших причиной отстранения от должности конкурсного управляющего Александра Мариничева. Именно ей 2022 году был сдан в аренду спортивный комплекс «Метростроя» на Левашовском проспекте за 300 тысяч рублей в месяц.



В ходатайстве главного кредитора, «Метростроя Северной столицы», говорилось, что спорткомплекс был готов арендовать подвед городского комитета по физкультуре и спорту за 834 тысячи в месяц, то есть в три раза дороже. А это значит, компания-банкрот, которая всем вокруг должна, недобрала почти 5 млн рублей. Это и поставили в вину конкурсному управляющему.

Александр Мариничев тогда возражал, что заявка «Дирекции по управлению спортивными сооружениями» была направлена в адрес прежнего руководства должника до открытия конкурсного производства. И ни первый конкурсный Светлана Судья, ни сам Мариничев не знали о наличии такого выгодного предложения.



При этом «Санкт-Петербургский центр инновационных технологий» был готов обеспечить сохранность имущества, оплачивать коммунальные расходы, а также привлекать субарендаторов. Получая от них арендную плату, сам он выходил в плюс далеко не всегда, подчеркивал Мариничев.



Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в 2023 году согласился с доводами «Метростроя Северной столицы» и признал деятельность конкурсного управляющего незаконной. Апелляционная инстанция в начале 2024 года отменила это решение. Однако кассационная инстанция 12 апреля отменила уже это решение и оставила в силе решение первой инстанции.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

