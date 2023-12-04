Генпрокуратура добилась национализации акций экс-«дочки» «Северной верфи». Еще четыре — арестованы

Генпрокуратура вслед за возвратом в собственность государства акций АО «КЦТЛ» продолжает оспаривать сделки, совершенные в рамках приватизации «Северной верфи» в середине 90-х годов. Ведомство сначала добилось ареста акций пяти бывших «дочек» предприятия, а теперь одну из них уже обратили в собственность государства. Два из пяти предприятий сейчас ликвидируются, и представители надзорного органа считают, что это неслучайно.

Фото: фото с сайта citywalls.ru Поделиться Поделиться





Чуть более месяца ушло у Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, чтобы рассмотреть иск Генпрокуратуры к АО «Норд-Вест СВ». Датируемое 29 ноября решение появилось в электронной картотеке арбитражных дел 1 декабря. Согласно судебному акту, договор, на основе которого компания выделилась из состава «Северной верфи», признан недействительным, а 58 тысяч ее акций должны быть зачислены на счет Росимущества. Этому предшествовала череда арестов.



24 октября заместитель генерального прокурора подал иски в отношении пяти акционерных обществ («Эфес Северной верфи», «Машиностроение Северной верфи», «Инструмент-СВ», «Норд-Вест СВ» и «Нива-СВ»), которые выделились из «Северной верфи» на основе заключенных с ней в 1994–1995 годах договоров об образовании и деятельности холдинговой группы. Генпрокуратура потребовала признать эти договоры недействительными, зачислить акции компаний на счет Росимущества и восстановить положение, существовавшее «до нарушения права Российской Федерации».



Ответчиками выступают физлица, индивидуальные предприниматели и компании, которым сейчас принадлежат акции. Суд по просьбе Генпрокуратуры арестовал ценные бумаги. Теперь депозитарию запрещено вносить изменения в реестры акционеров этих организаций, руководящим органам — принимать решения о выплате дивидендов, вознаграждений членам совета директоров, распределении прибыли и убытков, обществам — выплачивать дивиденды и вознаграждения руководству, за исключением зарплат, налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей, включая, например, оплату коммунальных услуг. Также арестовано движимое и недвижимое имущество компаний, а налоговой запрещено вносить в отношении них изменения в ЕГРЮЛ.



Что это за компании АО «Нива-СВ» образовано в 1994 году. Большинство его акций принадлежит предпринимателям Вячеславу Белозерову, Светлане Купрессовой, Юрию Мордвову и компании «Петербургские отельеры», которой в равных долях владеют бизнесмены Тимур Абдурахманов и Борис Гринберг. Как писал телеканал RTVI со ссылкой на страницу компании на hh.ru, в структуру «Нива-СВ» входят гостиницы, медицинский консультативно-диагностический центр, водолечебница, бассейн, спортивные залы, детский оздоровительный лагерь. На сайте фирмы сейчас можно найти прейскурант пятилетней давности, согласно которому койко-место в общежитии предоставлялось по цене от 200 до 550 рублей в сутки, койко-место в коттедже стоило от 450 до 600 рублей, а аренда всего коттеджа — 5700 рублей, правда, не уточняется, где территориально. По данным СПАРК, у компании есть действующие лицензии на продажу алкоголя и медицинскую деятельность.



АО «Инструмент-СВ» образовано на основе другого договора, но также от 1994 года. Большинство акций (4308 из 4380) принадлежат «Нива-СВ», остальные — тридцати гражданам. Среди них, в частности, есть Андрей Абросимов, на счету которого 7 акций.

С 15 июня «Нива-СВ» и «Инструмент-СВ» ликвидируются. В Генпрокуратуре считают, что акционеры компаний запустили этот процесс специально, зная о надзорных мероприятиях.

«В иске истец указывает на то, что, зная о проводимых прокуратурой надзорных мероприятиях, ответчики приняли решение ликвидировать АО «Инструмент-СВ», а выведенное на него государственное имущество — распределить между собой», — сказано в одном из определений. Судебный акт по делу «Нива-СВ» содержит аналогичную запись.



Оставшиеся три компании как минимум до конца первого квартала 2021 года частично принадлежали «Северной верфи». АО «Машиностроение СВ» выделилось из ее состава в самостоятельную структуру в 1994 году, сконцентрировав машиностроительные активы, и продолжило изготавливать узлы и механизмы для гражданского и военного флотов. Основная доля (6980 акций) предприятия находится в собственности НПО «Топаз» Абдурахманова и Гринберга. Еще по 2812 акций принадлежат Мордвову и Купрессовой. Список миноритариев, у которых на руках от 1 до 3 акций компании, а у кого-то — лишь доли, — огромный. Вероятно, среди них есть бывшие сотрудники производства и их наследники.



АО «Эфес-СВ» заключило оспариваемый Генпрокуратурой договор с «Северной верфью» в 1995 году. Основная доля его акций ( 10 227 акций ) — в собственности Юрия Мордвова, хотя у «Нива-СВ» лишь немногим меньше ( 10 222 акций ). На третьем месте по количеству ценных бумаг — Гринберг и Абдурахманов (по 6585 акций). Среди акционеров есть и другие уже упоминавшиеся выше фамилии, но доли их обладателей в акционерном капитале конкретно этой компании значительно меньше.



ОАО «Норд-Вест СВ» (все 58 000 акций ) принадлежит компании «Мебельная фабрика СВ», которую возглавляет и с ноября прошлого года ликвидирует Ирина Купрессова. При этом к рассмотрению только этого дела в качестве третьего лица привлечена сама «Северная верфь». По данным СПАРК, ее доля в акционерном капитале на начало 2021 года составляла 80%.



Что говорят действующие лица «Фонтанке» удалось дозвониться до Юрия Мордвова, но он отказался комментировать ситуацию. Борис Гринберг на звонок и сообщение корреспондента в мессенджере не ответил.

«Четыре из пяти перечисленных выше организаций не являются «дочками» ПАО СЗ «Северная верфь», как было указано в публикациях ряда СМИ. Соответственно, ПАО СЗ «Северная верфь» незнакомо с содержанием данных исков», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Северной верфи», которая привлечена в качестве третьего лица к рассмотрению одного из дел.

На вопрос, вернутся ли автоматически указанные компании и их активы в состав «Северной верфи», если суд удовлетворит требования Генпрокуратуры, и планирует ли судостроительная компания добиваться этого, представитель предприятия заявил, что «комментарии преждевременны».

«Можно только отметить, что ПАО СЗ «Северная верфь» не планирует отказываться от планов по использованию имущества, которым пользуется на сегодняшний день, в чью бы собственность оно не перешло», — добавил он.



В ход идут студенты и наследники Суд 29 ноября удовлетворил требования Генпрокуратуры по первой из пяти компаний. Речь идет о «Норд-Вест СВ», все акции которой принадлежали ликвидируемой «Мебельной фабрике».

Рассмотрение остальных дел движется медленнее. Там, где ответчиков много, подаются многочисленные ходатайства. Значимые подвижки есть только по двум делам. Так, в деле против «Нива-СВ» представитель компании просил смягчить обеспечительные меры, указав на то, что в нынешнем виде они «причиняют существенный ущерб заявителю, делая невозможным нормальное осуществление хозяйственной деятельности».

Дело в том, что организации принадлежит здание на Корабельной улице, 6. Часть помещений в нем общей площадью 5 318,5 кв. м сдается в аренду компании «ИннЛайн», а она, в свою очередь, с июня 2022 года по госконтракту предоставляет их ЛЭТИ под общежитие для студентов. В связи с этим «Нивой» заключено несколько контрактов с обслуживающими организациями, которые обеспечивают работу пожарной сигнализации, вывоз мусора, охрану, дератизацию и дезинсекцию. Компания жаловалась, что из-за ареста средств на счетах не может оплачивать эти услуги.



Меж тем суд не нашел в договоре аренды с «ИннЛайн» обязанность «Нивы» нести расходы на все вышеуказанные вещи и не получил от заявителя пояснений, почему вообще эти расходы несет арендодатель, если госконтракт заключен не с ним. В смягчении обеспечительных мер компании отказано.

По делу «Инструмент-СВ» суд 29 ноября привлек в качестве ответчика наследницу одного из умерших акционеров. Он оказался не единственным в длинном списке ответчиков, кого уже нет на свете. Поскольку наследников остальных не нашли, вместо них в ответчики привлечено МТУ Росимущества по Петербургу и Ленобласти.

Дежавю В марте 2023 года Генпрокуратура добилась обращения в собственность государства АО «КЦТЛ». Стивидорная компания по схожему принципу была выделена в 1994 году из состава «Северной верфи». КЦТЛ в обмен на его акции отошло имущество завода (в частности, инфраструктура, связанная с его внутренней логистикой), которое оценивалось более чем в 8,4 млрд рублей. Выручка взращённого на этой почве бизнеса к 2023 году составляла примерно миллиард рублей в год, а объем перевалки — около 250 тысяч тонн.



Ведомство считало, что все это должно принадлежать государству, потому что приватизация была проведена с нарушениями. В частности, имущество завода незаконно перешло к КЦТЛ, а доля Российской Федерации в уставном капитале судостроительной компании незаконно была сокращена с 60 до 46%. Несмотря на то, что законность приватизации была подтверждена Смольным и правительством РФ, ведомство успешно оспорило ее итоги за пару месяцев.



В результате акции КЦТЛ изъяли у членов семьи первого генерального директора компании, бывшего бизнес-омбудсмена Петербурга Александра Абросимова, а также у 220 сотрудников, которые покупали бумаги из своих зарплат, доверившись чиновникам самого высокого ранга. Вместо некоторых бывших рабочих предприятия отдать бумаги пришлось наследникам.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

