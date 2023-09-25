В ответе за весь «Континент». Из ответчиков по кредиту банка «Советский» в живых остался только один

Фото: Евгений Павленко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти завершил конкурсное производство в отношении ООО «Континент», которое безвозвратно получило из потерпевшего крах банка «Советский» кредит в 10,5 млн евро. С самой компании взять нечего, а ее владелец Максим Новицкий, как установил суд — номинальный, умер. Отдавать долг, который сегодня составляет 675 млн рублей, похоже, придется экс-совладельцу банка Кириллу Ласкину, которого тот же суд признал реальным бенефициаром фирмы-должника.



Банк «Советский» попал под санацию в 2015 году с дырой в балансе размером 7,5 млрд рублей. В 2018 году, когда ЦБ отозвал у него лицензию и запустил его банкротство, отрицательная разница активов и пассивов уже составляла 35 млрд рублей: тут постарался Татфондбанк, который в ходе санации «Советского» сам лопнул, предварительно выкачав из санируемой организации 28 млрд рублей.

Но с татарскими санаторами разговор был отдельный, однако вопросы к питерским экс-бенефициарам «Советского» у государства никуда не делись. Они вылились в серию уголовных дел, в рамках которых, в частности, были объявлены в розыск топ-менеджеры банка, вплоть до первых лиц и некоторых ключевых акционеров. А назначенный АСВ конкурсный управляющий банка стал взыскивать проблемную задолженность.







Деньги в болото

Через ООО «Континент» из «Советского» пропало более 650 млн рублей, то есть почти десятая часть от «изначальной» дыры в балансе, повлекшей санацию банка. В августе 2023 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти завершил дело о банкротстве этого юрлица, констатировав практически нулевое погашение долгов. Как установил суд, в 2013 году банк выдал «Континенту» кредит в размере 10,5 млн евро (позже он был конвертирован в 600 млн рублей). По легенде заемщик приобрел у гражданина Анатолия Анищука за 450 млн кредитных рублей заболоченный земельный участок в Псковской области площадью 700 га, который и был заложен в обеспечение возврата кредита.



С 2013 года на этом участке так и не произошло ничего, что могло бы объяснить причины, по которым петербургской фирме понадобилась эта земля за немаленькую сумму. И в рамках конкурсного управления для расплаты с кредиторами псковские 700 га были проданы, но за них удалось выручить лишь 708 тысяч рублей. То есть в 650 раз меньше, чем за них заплатил «Континент», взяв на это кредит в «Советском».



У владельца «Континента», юриста Максима Новицкого, привлеченного к субсидиарной ответственности по долгам компании, уже не спросить — в прошлом году он умер. Зато у кредиторов (а ими сегодня являются госкорпорация АСВ в лице банка и гражданин Артем Голодов, выкупивший долг компании перед ФНС) остались права требования ко второму «субсидиару» — бывшему акционеру банка «Советский» Кириллу Ласкину, которого суд признал лицом, действительно контролировавшим «Континент». Именно на него Максим Новицкий, когда еще был жив, указал как на реального бенефициара компании, а себя назвал номинальным собственником и руководителем.



На прошлой неделе Арбитражный суд Северо-Западного округа в кассационной инстанции отказал Кириллу Ласкину в оспаривании такого решения, по сути, поставив точку в этой истории. Суды трех инстанций решили, что доказательств контроля Ласкина над компанией достаточно. Среди таковых, помимо слов Новицкого, например, то, что платежи с расчетного счета ООО «Континент» осуществлялись с использованием IP-адреса, принадлежащего подконтрольным Ласкину юрлицам. Кроме того, судом установлено, что в получении электронных ключей от системы «банк — клиент» по управлению расчетным счетом ООО «Континент» были задействованы как Максим Новицкий, так и четверо сотрудников, подчиненных на тот момент непосредственно Кириллу Ласкину.







Происхождение «Континента»

Как рассказал «Фонтанке» сам Кирилл Ласкин, фирму «Континент» они с Новицким создали еще в нулевых годах, чтобы через нее заниматься розничной торговлей.



«Максим Новицкий арендовал у собственника два помещения под универсамы, а мы уже у него субарендовали на «Континент», — рассказал Кирилл Ласкин. — Мы потом пытались выкупить эти два помещения, но у нас ничего не получилось. В 2007 году договоры расторгли, и нас оттуда выселили. Тогда-то Новицкий и оформил компанию на себя. А дальше использовал ее как ту, через которую мы платили ему вознаграждение за юридические услуги. Так-то он за кеш работал, но легальный доход ему тоже требовался, и я ему платил туда деньги, на эту контору. И он выплачивал себе с нее зарплату».



Потом, когда ЦБ стал регулировать страховые компании, «Континент» стал совладельцем 12% долей в страховой компании «Советский»: по словам Ласкина, по требованиям регулятора учредителем страховщика могла быть только фирма с хорошими финансовыми показателями, поэтому руководители банка и распределили доли среди нескольких юрлиц, среди которых оказался и «Континент».





Чей номинал?

Насчет земельного участка в Псковской области, который был заложен по кредиту, версия Ласкина такова: «Участок был, вроде как кто-то из «партнеров» хотел там разводить баранов, но ничего из этого не вышло».

На этой версии, по сути, и была построена позиция защиты Ласкина: Новицкий хоть и был другом, но номиналом он был не его, а председателя правления банка «Советский» Митрушина. Общий IP-адрес он объясняет тем, что «Континент» арендовал помещение в его бизнес-центре, а использование его людьми системы «банк — клиент» — регулярными «поручениями в интересах банка».



Тем не менее арбитражные суды убедить в своей непричастности Ласкину не удалось. И теперь АСВ предстоит обратить взыскание по долгу на его личные активы. Среди таковых главным является его доля в компаниях девелоперской группы «Далпорт», которой он владеет вместе с двумя бизнес-партнерами: экс-главой банка Станиславом Митрушиным и бывшим крымским политиком Олегом Николаевым. С последним у Ласкина теперь тоже конфликт: Николаев единственный из троих оказался в стороне от уголовных и арбитражных дел банка «Советский». С 2010-го по 2019 год он находился в Крыму, где активно занимался общественной и политической деятельностью, которую ему пришлось прервать, чтобы вернуться в Петербург для наведения порядка в бизнесе группы «Далпорт» («Фонтанка» уже писала об этом конфликте в августе).



И больше всего Кирилла Ласкина беспокоит, что Олег Николаев может получить весь «Далпорт» в единоличное владение. «Рано или поздно он выкупит у АСВ мою и Митрушина доли в «Далпорте» и останется единственным собственником. Потому что он единственный не под уголовным делом, единственный не сбежал».



«Мне, конечно, лестно мнение Кирилла (Ласкина. — Прим. ред.), что я управляю действиями АСВ, но любой здравомыслящий человек понимает, что это невозможно, — возражает на выпады бизнес-партнера гендиректор группы «Далпорт» Олег Николаев. — Попытки обвинить весь белый свет в своих бедах — нередкое явление. Но факт в том, что кредит «Советского» на «Континент» был взят в 2013 году, когда я жил Севастополе и занимался различными общественными проектами (это еще Украина тогда была). О «гениальной» схеме, по которой под залог участка земли красной ценой миллион рублей выдали 10 миллионов евро, тут же обналиченные в кассе банка, я узнал только в 2020 году, когда АСВ обратилось в суд против Ласкина и Новицкого.

В 2019 году, когда Ласкина задержали по делу о хищении у банка двухмиллиардного кредитного портфеля, мне пришлось отказываться от выборов в губернаторы Севастополя и ехать в Петербург спасать компании, доведенные «умелым управлением» до предбанкротного состояния. Что касается долей, то сам Кирилл уже продал свою долю в «Далпорте» людям, для которых есть очень корректное определение — «специалисты по недружественному поглощению». Его финансовый управляющий, действующий в интересах АСВ, полагаю, будет эту сделку оспаривать. Да и мне, видимо, предстоит как-то на это в будущем реагировать. А насчет того, что Новицкий был человеком Митрушина… я даже не уверен, что они были знакомы между собой, тогда как Кирилл с Максимом были друзьями детства».







Сроки почти вышли

Сам Кирилл Ласкин с 2018 года находится под уголовным делом о хищении из банка «Советский» примерно 2,1 млрд рублей через фирму «Коллектор 19». Суть обвинения такова: перед тем как попасть под санацию, «Советский» перевел дебиторскую задолженность по кредитам на эту сумму в эту компанию, получив за нее только одну тысячную долю номинала. По версии Ласкина, это нормальная практика: кредиты «пятой категории» банки всегда старались отдавать коллекторам со скидкой. Версия следствия — возврат по этим кредитам был благополучно получен с должников и обналичен.



«Эту историю педалирует АСВ, потому что они при санации банка «Советский» [потеряли] 50 миллиардов, и им надо это скотство как-то прикрыть, — здесь Кирилл Ласкин не сдерживает эмоции. — И они сказали: а вот это вот [некачественные активы] пятой категории, оно стоило 100 %. Хотя 2,1 млрд — это не только сами кредиты, это еще и проценты по этим кредитам, госпошлины, страховки — и вот якобы это можно продать за 100 %. Нет, само АСВ, конечно, смогло продать проблемную задолженность «Советского» по номиналу, у него ее купил Центробанк. Все эти [потерянные] деньги вкладчиков, деньги государства — все эти десятки миллиардов долгов ЦБ выкупил без скидок. И по этому поводу никто дел не возбуждает».



Между тем новые проблемы бизнесмену пришли с неожиданной стороны: миноритарный кредитор «Континента» Артем Голодов, выкупивший долги компании перед ФНС, написал заявление на Ласкина о кредитном мошенничестве, где изложил все те обстоятельства, которые послужили причиной привлечения его к субсидиарной ответственности по долгу за псковский участок. Заявление было поддержано конкурсным управляющим «Континента». Впрочем, по словам Ласкина, сроки по этому материалу уже почти вышли (кредит выдан в 2013 году, и 10 лет «стукнет» событию вот-вот), так что, по его мнению, дело уже не будет возбуждено. «Голодов — тоже номинал Митрушина», — уверен бизнесмен.



«Называть своих процессуальных оппонентов номиналами обычно любят те, кто сами не чураются использовать номинальных директоров и владельцев, — парирует Артем Голодов. — В этой истории для меня было очевидно, что АСВ должно добиться возбуждения уголовного дела по «кредитному мошенничеству», и я был очень удивлен и раздосадован крайне пассивной позицией госкорпорации в этом вопросе. Успешно сделать первый шаг, привлечь бенефициара к субсидиарной ответственности, а потом так слить уголовно-правовой раунд — мне это непонятно. Потому мне и приходится пытаться восстановить справедливость, в общем-то, миноритарному кредитору».



В АСВ также внимательно следят за происходящим, но комментируют сдержанно.



«С учетом того, что в настоящее время основные мероприятия в рамках процедуры банкротства Кирилла Ласкина, в том числе действия, направленные на выявление его имущества, формирование конкурсной массы и реестра требований кредиторов, не завершены, делать выводы о возможности удовлетворения требований кредиторов преждевременно, — отметили в АСВ по просьбе «Фонтанки». — По фактам причинения имущественного вреда банку 16 октября 2019 г. агентством в правоохранительные органы направлено соответствующее заявление. Проведение доследственной проверки по указанному заявлению не окончено. Какая-либо иная информация относительно этой проверки не может быть обнародована в связи с недопустимостью разглашения данных предварительного следствия в соответствии со ст. 161 УПК РФ».



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

