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    В Петербурге выставили на торги имущество старого «Метростроя»

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    В Петербурге объявлены торги по продаже нескольких площадок обанкроченного «Метростроя». Среди них — объекты, которые нужны новому генподрядчику города — «Метрострою Северной столицы».

    Информация о сборе заявок на торги опубликована 14 декабря на Федресурсе, сами они должны пройти в феврале. В списке — 5 лотов: производственные площадки на Ново-Никитинской, на Маршала Говорова и на Витебском проспекте, а также два помещения — нежилое на улице Союза Печатников и квартира на Зверинской.

    Общая стартовая стоимость лотов — порядка 2,6 млрд рублей. При этом сумма требований кредиторов «Метростроя», в интересах которых и распродают его имущество, перевалила за 10 млрд.

    Напомним, после банкротства «Метростроя» его место заняла по сути городская компания «Метрострой Северной столицы», в которую перешли сотрудники прежнего подрядчика, а также помещения и техника — на правах аренды. В Смольном, говоря о проблемах метростроения, неоднократно подчеркивали этот неблагоприятный имущественный статус и настаивали, что МССС должен стать собственником активов.

    Подробнее о том, что сейчас выставляют на торги, что еще предстоит выставить и насколько велик шанс увидеть на месте производства новостройки, — читайте на «Фонтанке».

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