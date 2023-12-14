В Петербурге выставили на торги имущество старого «Метростроя»

В Петербурге объявлены торги по продаже нескольких площадок обанкроченного «Метростроя». Среди них — объекты, которые нужны новому генподрядчику города — «Метрострою Северной столицы».



Информация о сборе заявок на торги опубликована 14 декабря на Федресурсе, сами они должны пройти в феврале. В списке — 5 лотов: производственные площадки на Ново-Никитинской, на Маршала Говорова и на Витебском проспекте, а также два помещения — нежилое на улице Союза Печатников и квартира на Зверинской.

Общая стартовая стоимость лотов — порядка 2,6 млрд рублей. При этом сумма требований кредиторов «Метростроя», в интересах которых и распродают его имущество, перевалила за 10 млрд.