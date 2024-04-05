«Метрострой Северной столицы» закупает проходческий комплекс для коричневой линии

«Метрострой Северной столицы» намерен купить стволопроходческий комплекс для строительства подземки. Соответствующий аукцион он объявил накануне.





Стартовая стоимость — 902 млн рублей, сроки поставки — до конца года. В описании указано, что цель закупки — «механизация процесса проходки вертикальных шахтных стволов при строительстве объектов Красносельско-Калининской линии». При этом назван участок от «Путиловской» до «Казаковской», который должен быть сдан в 2024 году.



Речь идет об оборудовании для проходки тоннелей глубиной не менее 100 метров и наружным диаметром до 7 900 мм «в неоднородных инженерно-геологических условиях». Конкретнее — стволопроходческий комплекс VSM 6400 производства Herrenknecht или эквивалент



Кроме того, уточняется, что это оборудование включено в договор об участии Санкт-Петербурга в собственности АО «Метрострой Северной столицы». То есть на покупку, очевидно, пойдут средства и акционерного вклада, который Смольный сделал в уставный капитал компании.



У предшественника компании — «Метростроя» — уже было оборудование Herrenknecht. В частности, проходческий щит для двухпутных тоннелей «Надежда», который до сих пор в аренде у МССС, или «Аврора», которую сейчас продают на банкротных торгах. Для «Метростроя Северной столицы» два проходческих комплекса изготавливает Обуховский завод, их будут применять на строительстве продолжения коричневой линии за «Путиловскую», к «Каретной».

