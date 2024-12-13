«Отпускал едкие фразы, смеялся». В Петербурге начали судить диссидента Скобова* — за призывы к терактам

В Петербурге 13 декабря начали рассматривать по существу уголовное дело против 67-летнего историка, диссидента Александра Скобова. В советское время его арестовывали и отправляли на принудительное лечение за оппозиционную агитацию. А сейчас судят в рамках уголовного дела о призывах к террористической деятельности и участии в совете «Форума свободной России»**.
Дело рассматривает 1-й Западный военный окружной суд на Кирочной. По данным следствия, Скобов состоял в совете нежелательной организации «Форум свободной России» и участвовал в ее деятельности вместе с Гарри Каспаровым***, Геннадием Гудковым**** и другими политиками: распространял ее резолюции и публиковал посты в ее поддержку. Кроме этого, Скобову вменяют написание многочисленных высказываний интернете: в частности, с поддержкой убийства Владлена Татарского и взрыва в кафе «Киберфронт Z», уничтожения российского самолета на территории Беларуси, подрыва Крымского моста, с поддержкой запрещенного легиона «Свобода России»***** и других добровольческих формирований, с призывами к смене власти в России и прекращению СВО. Отдельно отмечен его пост с фотографией испорченного бюллетеня, на котором весной 2024 года был написан призыв к насилию над главой государства.
«У Скобова, негативно настроенного к деятельности президента Российской Федерации, органов власти, несогласного с их внутренней и внешней политикой, установлены публикации в поддержку террористической деятельности. В частности, подрыва самолета, который повлек за собой гибель людей», — сказано в рапорте замначальника ФСБ по Республике Коми, который озвучили в судебном заседании.
Александр Скобов, будучи верным позиции, избранной изначально, отказался отвечать на любые вопросы суда. Он подчеркнул только, что принимал непосредственное участие в разработке программных документов «Форума свободной России» и выступает за передачу Украине всех территорий, отсоединенных от нее с 2014 года. Мужчина участвовал в заседании по видеосвязи, из зала городского суда Сыктывкара, и передавал привет матери, которой видеть не мог: и его жене Ольге Щегловой, и матери Наталье Скобовой запретили присутствовать на суде, поскольку они имеют статус свидетелей по делу. В зале, кроме журналистов, находились правозащитники и юристы — представители консульств Германии и Норвегии.
Скобова задержали 2 апреля в гостях у петербургского правозащитника, советского диссидента Юлия Рыбакова. В этот день провели два обыска: в квартире, где мужчина был задержан, и у него дома, в присутствии его матери. Как отметил во время допроса в суде понятой, у Скобова тогда изъяли не только технику и записные книжки, но и плакаты с призывами к протесту, а также визитки с именами оппозиционных российских политиков и названиями общественных организаций.
«Он не отвечал на вопросы, не подписывал документы, отпускал едкие фразы, смеялся», — отметил свидетель во время допроса в суде.
После предъявленного обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы к терроризму и его оправдание) Скобова этапировали в Коми.
Именно в Коми в апреле суд заочно арестовал Гарри Каспарова, Геннадия Гудкова и других причастных к созданию и финансированию за границей нежелательной организации «Форум свободной России». Им вменили создание террористического сообщества, финансирование и публичное оправдание террористической деятельности. Уголовное дело было возбуждено по инициативе ФСБ Республики Коми. Дело Скобова также находилось в ведении региональной ФСБ.
Александр Скобов не скрывал свою причастность к «Форуму свободной России». И до, и после признания организации нежелательной он публиковал ее заявления, участвовал в ее YouTube-эфирах. Это продолжалось и после возбуждения административного дела. Точно так же он игнорировал собственный иноагентский статус, полученный в марте 2024 года. Вместе с тем он решил оставаться в России: уже после вызова на беседу о «Форуме свободной России» в прокуратуру Скобов ездил за границу к детям, а потом вернулся. Его сын живет в США, а дочь — в Великобритании.
После задержания Скобов отказывался брать с собой лекарства от диабета и очки. У него диагностировано несколько хронических заболеваний, среди которых бронхиальная астма и глаукома.
Еще в 1970-80-х годах Скобов несколько лет провел на принудительном лечении после арестов за участие в активистской группе «Левая оппозиция», которая следовала идеям марксизма, анархизма и троцкизма, а также за выпуск политического самиздата и надписи за свободу политзаключенных на фасадах зданий. Впервые психиатры обследовали Скобова еще в школе, когда учителя обратили внимание на его резкие политические высказывания диссидентского толка.
Мужчину отправляли на психиатрическое обследование и сейчас, но не установили признаков недееспособности, поэтому судят в обычном порядке.
Следующее заседание назначено на 18 декабря, на нем должен продолжиться допрос свидетелей.
За плечами Скобова — большое количество изданных книг и учебных пособий. В 1990-х он работал учителем, в начале нулевых выпустил книгу «История России: 1917–1940 гг.: Учебное пособие по политической истории России для старших классов общеобразовательных школ».
* Александр Скобов признан иностранным агентом Минюстом РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**«Форум свободной России» признан нежелательной организацией и запрещен в России.
*** Гарри Каспаров признан иностранным агентом Минюстом РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**** Геннадий Гудков признан иностранным агентом Минюстом РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
***** Легион «Свобода России» признан террористической организацией и запрещен в РФ.