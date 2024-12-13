«Отпускал едкие фразы, смеялся». В Петербурге начали судить диссидента Скобова* — за призывы к терактам

Источник: Андрей Бок / «Коммерсантъ»







В Петербурге 13 декабря начали рассматривать по существу уголовное дело против 67-летнего историка, диссидента Александра Скобова. В советское время его арестовывали и отправляли на принудительное лечение за оппозиционную агитацию. А сейчас судят в рамках уголовного дела о призывах к террористической деятельности и участии в совете «Форума свободной России»**.

Дело рассматривает 1-й Западный военный окружной суд на Кирочной. По данным следствия, Скобов состоял в совете нежелательной организации «Форум свободной России» и участвовал в ее деятельности вместе с Гарри Каспаровым***, Геннадием Гудковым**** и другими политиками: распространял ее резолюции и публиковал посты в ее поддержку. Кроме этого, Скобову вменяют написание многочисленных высказываний интернете: в частности, с поддержкой убийства Владлена Татарского и взрыва в кафе «Киберфронт Z», уничтожения российского самолета на территории Беларуси, подрыва Крымского моста, с поддержкой запрещенного легиона «Свобода России»***** и других добровольческих формирований, с призывами к смене власти в России и прекращению СВО. Отдельно отмечен его пост с фотографией испорченного бюллетеня, на котором весной 2024 года был написан призыв к насилию над главой государства.

Источник: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»







«У Скобова, негативно настроенного к деятельности президента Российской Федерации, органов власти, несогласного с их внутренней и внешней политикой, установлены публикации в поддержку террористической деятельности. В частности, подрыва самолета, который повлек за собой гибель людей», — сказано в рапорте замначальника ФСБ по Республике Коми, который озвучили в судебном заседании.

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Скобовым Александром Валерьевичем либо касается деятельности иностранного агента Скобова Александра Валерьевича



Александр Скобов, будучи верным позиции, избранной изначально, отказался отвечать на любые вопросы суда. Он подчеркнул только, что принимал непосредственное участие в разработке программных документов «Форума свободной России» и выступает за передачу Украине всех территорий, отсоединенных от нее с 2014 года. Мужчина участвовал в заседании по видеосвязи, из зала городского суда Сыктывкара, и передавал привет матери, которой видеть не мог: и его жене Ольге Щегловой, и матери Наталье Скобовой запретили присутствовать на суде, поскольку они имеют статус свидетелей по делу. В зале, кроме журналистов, находились правозащитники и юристы — представители консульств Германии и Норвегии.

Скобова задержали 2 апреля в гостях у петербургского правозащитника, советского диссидента Юлия Рыбакова. В этот день провели два обыска: в квартире, где мужчина был задержан, и у него дома, в присутствии его матери. Как отметил во время допроса в суде понятой, у Скобова тогда изъяли не только технику и записные книжки, но и плакаты с призывами к протесту, а также визитки с именами оппозиционных российских политиков и названиями общественных организаций.

«Он не отвечал на вопросы, не подписывал документы, отпускал едкие фразы, смеялся», — отметил свидетель во время допроса в суде.

После предъявленного обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы к терроризму и его оправдание) Скобова этапировали в Коми.

Именно в Коми в апреле суд заочно арестовал Гарри Каспарова, Геннадия Гудкова и других причастных к созданию и финансированию за границей нежелательной организации «Форум свободной России». Им вменили создание террористического сообщества, финансирование и публичное оправдание террористической деятельности. Уголовное дело было возбуждено по инициативе ФСБ Республики Коми. Дело Скобова также находилось в ведении региональной ФСБ.

Александр Скобов не скрывал свою причастность к «Форуму свободной России». И до, и после признания организации нежелательной он публиковал ее заявления, участвовал в ее YouTube-эфирах. Это продолжалось и после возбуждения административного дела. Точно так же он игнорировал собственный иноагентский статус, полученный в марте 2024 года. Вместе с тем он решил оставаться в России: уже после вызова на беседу о «Форуме свободной России» в прокуратуру Скобов ездил за границу к детям, а потом вернулся. Его сын живет в США, а дочь — в Великобритании.

После задержания Скобов отказывался брать с собой лекарства от диабета и очки. У него диагностировано несколько хронических заболеваний, среди которых бронхиальная астма и глаукома.

Еще в 1970-80-х годах Скобов несколько лет провел на принудительном лечении после арестов за участие в активистской группе «Левая оппозиция», которая следовала идеям марксизма, анархизма и троцкизма, а также за выпуск политического самиздата и надписи за свободу политзаключенных на фасадах зданий. Впервые психиатры обследовали Скобова еще в школе, когда учителя обратили внимание на его резкие политические высказывания диссидентского толка.

Мужчину отправляли на психиатрическое обследование и сейчас, но не установили признаков недееспособности, поэтому судят в обычном порядке.

Следующее заседание назначено на 18 декабря, на нем должен продолжиться допрос свидетелей.

За плечами Скобова — большое количество изданных книг и учебных пособий. В 1990-х он работал учителем, в начале нулевых выпустил книгу «История России: 1917–1940 гг.: Учебное пособие по политической истории России для старших классов общеобразовательных школ».

* Александр Скобов признан иностранным агентом Минюстом РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**«Форум свободной России» признан нежелательной организацией и запрещен в России.

*** Гарри Каспаров признан иностранным агентом Минюстом РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**** Геннадий Гудков признан иностранным агентом Минюстом РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.