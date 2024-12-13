Суд постановил депортировать родителей подростка, напавшего с ножом на учеников в краснодарской школе

Прикубанский районный суд признал виновными в нарушении режима пребывания в РФ родителей подростка, который напал с ножом на учеников школы в Краснодаре. Семью депортируют, сообщает 13 декабря Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Отца и мать мальчика оштрафовали на 2000 рублей. Пока семья не уедет из России, их поместят в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению.

Напомним, что 6 декабря пятнадцатилетний подросток во время драки ударил ножом учеников школы № 94-ф: трое ребят получили ножевые ранения, еще двое — легкие травмы. Версий причин конфликта несколько. По одной из них, драка случилась из-за громкой музыки, по другой — ссора произошла из-за девочки.

В среду суд избрал напавшему школьнику меру пресечения в виде запрета определенных действий. В аресте, о котором просило следствие, было отказано.