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Происшествия Общество Суд постановил депортировать родителей подростка, напавшего с ножом на учеников в краснодарской школе

Суд постановил депортировать родителей подростка, напавшего с ножом на учеников в краснодарской школе

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10 комментариев

Прикубанский районный суд признал виновными в нарушении режима пребывания в РФ родителей подростка, который напал с ножом на учеников школы в Краснодаре. Семью депортируют, сообщает 13 декабря Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Отца и мать мальчика оштрафовали на 2000 рублей. Пока семья не уедет из России, их поместят в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению. 

Напомним, что 6 декабря пятнадцатилетний подросток во время драки ударил ножом учеников школы № 94-ф: трое ребят получили ножевые ранения, еще двое — легкие травмы. Версий причин конфликта несколько. По одной из них, драка случилась из-за громкой музыки, по другой — ссора произошла из-за девочки. 

В среду суд избрал напавшему школьнику меру пресечения в виде запрета определенных действий. В аресте, о котором просило следствие, было отказано.

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Комментарии
12
281887454
21 минута
Рафики опять нарвутся на трафики и пойдут на зону раньше, чем их вышвырнут...
Гость
22 минуты
Чтобы депортировать остальные 15 миллионов, будем ждать следующих нападений с ножом и тому подобных событий?
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