Песков заявил, что мнение Трампа об ударах вглубь территории России совпадает с позицией Кремля

Слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что решение Украины наносить ракетные удары вглубь территории России является эскалацией конфликта, совпадают с позицией Кремля. Об этом 13 декабря на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И, конечно, это нам импонирует», — цитирует Пескова РИА Новости .

При этом Песков отметил, что рассуждения о том, что с приходом нового президента США урегулирование пойдет легче, преждевременны, а какие действия он предпримет, будет понятно со временем.