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Власть Песков заявил, что мнение Трампа об ударах вглубь территории России совпадает с позицией Кремля

Песков заявил, что мнение Трампа об ударах вглубь территории России совпадает с позицией Кремля

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Слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что решение Украины наносить ракетные удары вглубь территории России является эскалацией конфликта, совпадают с позицией Кремля. Об этом 13 декабря на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И, конечно, это нам импонирует», — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом Песков отметил, что рассуждения о том, что с приходом нового президента США урегулирование пойдет легче, преждевременны, а какие действия он предпримет, будет понятно со временем.

Ранее Дональд Трамп в интервью журналу Time, который назвал его человеком года, выступил с критикой Киева, который запускает американские дальнобойные ракеты вглубь территории России. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к эскалации конфликта.

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