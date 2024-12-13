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Город Бизнес Общество Признание и Влияние «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»: самые яркие кадры вечера

«Фонтанка.ру — Признание и Влияние»: самые яркие кадры вечера

1 565
4 комментария

Главная премия городского портала «Фонтанка.ру» в 2024 году вручена. В Главном штабе Эрмитажа вечером 12 декабря был полный зал: финалисты, ожидающие результатов голосования, представители петербургского бизнеса, власти, культуры, просто хорошие друзья «Фонтанки», которые пришли на награждение лучших компаний, проектов и сервисов.

Отгремели фанфары и звон бокалов, сказаны все пожелания и слова благодарности. Десятка победителей получила «Золотых грифонов», дипломы и радость от того, что в этот вечер именно они оказались избранными — получив больше всего голосов из 100 тысяч, которые отдали читатели за финалистов премии. Давайте вспомним самые яркие моменты того, что происходило на сцене и за кулисами премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».

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Комментарии
4
Гость
1 час
Прапор Шматко это всё что нужно знать об этой премии.
Гость
1 час
Скам.
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