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Происшествия Зашивала раны сама. В Нижегородской области возбудили дело против многодетной матери за истязания детей

Зашивала раны сама. В Нижегородской области возбудили дело против многодетной матери за истязания детей

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10 комментариев

Жительницу Дивеевского района Нижегородской области подозревают в истязании четырех детей, которые в течение девяти лет терпели побои и издевательства. Нанесенные детям раны мать зашивала самостоятельно. Подробности 13 декабря сообщают Следственный комитет и прокуратура региона.

По данным прокуратуры, мать перестала заниматься детьми с 2015 года. Женщина отстранилась от них, не заботилась о здоровье, физическом и психическом развитии. Недовольство поведением подростков в быту мать выражала побоями. Если раны оказывались серьезными, то в больницу женщина не обращалась и зашивала их детям сама.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании несовершеннолетних, совершенном с особой жестокостью. В СК отметили, что мать также создавала для детей «психотравмирующие ситуации, нарушающие их душевное равновесие».

По данным паблика «ЧП Нижний Новгород», пострадавшим от восьми до 14 лет. Утверждается, что мать якобы подожгла дом, в котором находились дети. Официального подтверждения этой информации нет.

В ближайшее время женщине предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Детей изъяли из семьи и поместили в специальное учреждение.

Схожий случай произошел в конце ноября в Кемеровской области, где подростка с обезображенным лицом обнаружили в магазине города Прокопьевска. 12-летний мальчик сбежал из дома, не выдержав побоев и издевательств, и больше полутора суток прятался в торговой точке. Его мать и её сожитель стали фигурантами уголовного дела и отправлены в СИЗО.

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Комментарии
10
posvol
1 час
Вот они какие, традиционные семейные ценности! Мать года!
Ипсилон Ц
1 час
а собака у них есть? ну или хотя бы кот
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