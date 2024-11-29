Держали в сарае, скармливали стиральный порошок, разрезали губу. В Прокопьевске женщину и её сожителя обвиняют в истязании сына

Подростка с обезображенным лицом обнаружили в магазине города Прокопьевск. 12-летний мальчик сбежал из дома, не выдержав побоев и издевательств и больше полутора суток прятался в торговой точке. Его мать и её сожитель стали фигурантами уголовного дела и отправлены в СИЗО. Подробности 29 ноября сообщают Следственный комитет Кемеровско и портал NGS42.RU.

Источник: СК по Кемеровской области — Кузбассу

По данным портала, ребенок пропал из дома 26 ноября. Двое суток его искали сотрудники полиции, МЧС и волонтеры, а в итоге нашли сотрудники сетевого магазина, за одним из прилавков которого прятался подросток. Выходил он только по ночам, чтобы поесть продуктов из зала. При этом мальчик находился в ужасающем физическом и психологическом состоянии, на губе — огромная рана и, как позже выяснилось, не единственная. Госпитализировали его в тяжелом состоянии.

Следственный комитет региона полагает, что над сыном издевалась 43-летняя мать вместе со своим 39-летним сожителем. По данным СК, мальчика не кормили, заставляли спать без теплой одежды в сарае без отопления, постоянно избивали, изуродовали лицо и издевались морально. В отношении женщины и ее сожителя возбуждены уголовные дела по статьям об истязании, причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию. Суд отправил обоих под стражу.

Подробности зверств, которые творились за стенами частного дома, редакции NGS42.RU рассказал источник в силовых структурах.

По словам собеседника портала, больше двух лет назад семья переехала из Тяжинского округа в Прокопьевск. С тех пор мальчик ни разу не посещал школу. Сотрудники органов системы профилактики не обратили на это внимание и не проверили, что происходит у учащегося дома.

Ребенка постоянно избивали, летом мужчина сломал ему ногу железной кочергой. Мальчика морили голодом, а за попытки найти еду следовала расправа. Его выгоняли раздетым на неотапливаемую веранду или же заставляли есть стиральный порошок, насильно засовывая бытовую химию в рот.

Перед тем как школьник сбежал из дома, ему разрезали губу, а после зашивали без обезболивающих. При этом врачи полагают, что губу ребенку травмировали неоднократно.

Также Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников органов системы профилактики, которые не выявили факты насилия в семье.

Пострадавшего мальчика прооперировали. С ним работают психологи. Его брата и сестру уже забрали из семьи. Следователи выясняют, подвергались ли они насилию.