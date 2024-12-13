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Политика Минобороны и Минобрнауки создадут консорциум для лечения бойцов с ранами от мин, взрывов и пуль

Минобороны и Минобрнауки создадут консорциум для лечения бойцов с ранами от мин, взрывов и пуль

529
5 комментариев

Министерство обороны и Министерство науки и высшего образования РФ подписали соглашение о создании научно-клинического консорциума. Он нужен для внедрения новых разработок при лечении раненых военнослужащих с минно-взрывными и огнестрельными травмами, пишет 13 декабря «Ъ».

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, консорциум будет применять передовые разработки отечественной медицины.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева также заявила, что сегодня между ведомствами «виден колоссальный потенциал во взаимодействии». Министерства уже создали ряд технологий для оказания медпомощи, тактической медицины, остановки кровотечений и фиксации переломов. У многих из них, по словам Цивилевой, нет аналогов в мире.

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Комментарии
5
Klaustrofobik
12 минут
От Киев за три дня до нам нечем помочь такому количеству искалеченных.
Mies
9 минут
Еще один томограф закажут 😂
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