Пашинян приглашен на саммит СНГ в Петербурге

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что премьер-министра Армении Никола Пашиняна пригласили на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает РБК.

Пашинян примет участие в саммите СНГ, который состоится 25–26 декабря. По его словам, встреча будет носить неформальный характер, но ее повестка будет содержательной.

Песков добавил, что премьер-министра Армении пригласил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, в конце декабря текущего года в Санкт-Петербурге пройдет не только неформальная встреча лидеров стран СНГ, но и саммит ЕАЭС.