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Город Политика В конце декабря в Петербурге пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ и саммит ЕАЭС

В конце декабря в Петербурге пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ и саммит ЕАЭС

2 954
6 комментариев

В конце декабря текущего года в Санкт-Петербурге пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ и саммит ЕАЭС. Об этом 7 октября на брифинге рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, к встрече глав стран СНГ, которая планируется по традиции в конце декабря в Петербурге, будет привязан и саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Точные даты Ушаков не назвал, но в прошлом году неформальный саммит СНГ состоялся 25 и 26 декабря — на нем также присутствовал Владимир Путин. Традиционно неформальная встреча глав государств Содружества Независимых Государств проходит в Санкт-Петербурге в преддверии Нового года.

Ушаков отметил, что встреча по линии ЕАЭС пройдет в формате заседания саммита ЕАЭС.

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Комментарии
6
FalconNitro3
2 часа
Опять пол города перекроют? У нас что, медом намазано?
282768225
1 час
Опять пьянка! За чей счет очередной банкет!????
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