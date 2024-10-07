В конце декабря в Петербурге пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ и саммит ЕАЭС

В конце декабря текущего года в Санкт-Петербурге пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ и саммит ЕАЭС. Об этом 7 октября на брифинге рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, к встрече глав стран СНГ, которая планируется по традиции в конце декабря в Петербурге, будет привязан и саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Точные даты Ушаков не назвал, но в прошлом году неформальный саммит СНГ состоялся 25 и 26 декабря — на нем также присутствовал Владимир Путин. Традиционно неформальная встреча глав государств Содружества Независимых Государств проходит в Санкт-Петербурге в преддверии Нового года.

Ушаков отметил, что встреча по линии ЕАЭС пройдет в формате заседания саммита ЕАЭС.