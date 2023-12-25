Путин будет работать в Петербурге два дня

Президент РФ Владимир Путин ближайшие два дня, 25 и 26 декабря, будет работать в Северной столице. Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а затем в неформальном саммите СНГ. Кроме того, во вторник, как ожидается, Путин проведет совещание о развитии агломерации Петербурга - самого города и его окрестностей, передаёт «Интерфакс».



Как уже сообщалось, на встрече глав государств ЕАЭС будут подведены итоги российского председательства в объединении, председательство в ЕАЭС перейдет к Армении, по итогам саммита планируется принять ряд документов. На полях встречи будет подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Ираном. Саммит ЕАЭС перейдет в неформальную встречу глав государств-участников СНГ.

