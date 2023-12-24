Песков подтвердил, что Путин примет участие в заседании ЕврАзЭС в Петербурге

Президент России Владимир Путин лично примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕврАзЭС), которое пройдет в Петербурге 25 декабря. Глава государства проведет в городе два дня, сообщил 24 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ожидается, что президент также примет участие в неформальном саммите стран СНГ, пишет РИА Новости.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, на заседании подведут итоги работы Евразийского экономического совета в год председательства России. Также будут подписаны документы, в том числе декларация о развитии ЕврАзЭС до 2030 года и на период до 2045 года.
Также стало известно, что в России до конца 2023 года не планируют проводить встречу президента с правительством.