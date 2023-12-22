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    Путин примет участие в заседании ЕврАзЭС в Петербурге

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    Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕврАзЭС), которое состоится в Петербурге 25 декабря. Планируется подписание ряда документов и неформальная встреча государств-участников СНГ.

    Как 22 декабря сообщает пресс-служба Кремля, на заседании подведут итоги работы Евразийского экономического совета в год председательства России. Также будут подписаны документы, в том числе декларация о развитии Евразэс до 2030 года и на период до 2045 года.

    Также 25 и 26 декабря главы стран-участников Содружества Независимых Государств проведут неформальную встречу.

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