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    Путин рассчитывает на встречу с главами СНГ в Петербурге

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    Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости» / kremlin.ru
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    Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на встречу с руководителями стран СНГ на неформальном саммите в Петербурге в конце декабря. Об этом глава государства заявил 18 декабря в ходе заседания Совета глав правительств СНГ.

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    «Просил бы вас передать самые тёплые приветствия руководителям своих государств, с которыми рассчитываю увидеться совсем скоро — в конце декабря», — заявил Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

    Также президент поздравил с днем рождения главу правительства Казахстана Алихана Смаилова.

    Традиционно неформальная встреча глав государств Содружества Независимых Государств проходит в Санкт-Петербурге в преддверии Нового года. В конце 2022 года в библиотеке имени Ельцина в Петербурге собрались президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и главы еще трех республик.

    Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости» / kremlin.ru

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