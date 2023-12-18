Путин рассчитывает на встречу с главами СНГ в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на встречу с руководителями стран СНГ на неформальном саммите в Петербурге в конце декабря. Об этом глава государства заявил 18 декабря в ходе заседания Совета глав правительств СНГ.
«Просил бы вас передать самые тёплые приветствия руководителям своих государств, с которыми рассчитываю увидеться совсем скоро — в конце декабря», — заявил Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.
Также президент поздравил с днем рождения главу правительства Казахстана Алихана Смаилова.
Традиционно неформальная встреча глав государств Содружества Независимых Государств проходит в Санкт-Петербурге в преддверии Нового года. В конце 2022 года в библиотеке имени Ельцина в Петербурге собрались президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер‑министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и главы еще трех республик.