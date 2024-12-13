В Петербурге заведующая детсадом получила срок за взятку холодильником

Красносельский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Татьяны Фарзалиевой. Женщину признали виновной в получении взятки. Об этом 13 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Установлено, что Фарзалиева, будучи заведующей детским садом, получила холодильник в виде взятки от предпринимателя. Бытовую технику она распорядилась отправить дочери, которая не была в курсе преступного умысла матери. За холодильник Фарзалиева пообещала обеспечить ИП «Моисеев Я. В.» заключение контракта на поставку канцелярии и товаров для творчества в детский сад на сумму чуть более полумиллиона рублей. Холодильник с доставкой обошлись в 48 тысяч.

Фарзалиева вину признала в полном объеме. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 239 990 рублей.