Депутаты рассмотрят законопроект о профилактике буллинга

В начале 2025 года на рассмотрение Госдумы внесут законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю молодежи. Об этом сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, пишут 13 ноября РИА Новости.

«Важнейший закон, который мы будем вносить в начале года», — отметил Метелев.

Документом предлагается комплекс мер по созданию системной работы, направленной на профилактику травли (буллинга) среди детей и молодежи. Под травлей будут пониматься систематические действия подростка, «выражающиеся в физической и психологической формах, направленные на умаление достоинства личности», отметил Метелев. Нововведение позволит работать с подростками, которые «буллят» сверстников, взрослых и педагогов, добавил депутат.

В конце сентября этого года Минпросвещения предлагало убрать ряд терминов из школьной программы, среди которых был и буллинг.