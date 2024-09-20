Минпросвещения предлагает убрать из школьной программы термины «буллинг» и «толерантность»

Министерство просвещения РФ предлагает внести изменения в федеральные образовательные программы и убрать из использования термины «буллинг», «гендер» и «толерантность». Документ опубликован на портале правовых актов. В учительском профсоюзе считают, что изменения не скажутся на учениках, пишет «Коммерсантъ» 20 сентября.



Дело в том, что термины предлагается заменить (на более «понятные и нейтральные формулировки для учащихся») в учебно-методических документациях ФООП, а школьники с ними никак не взаимодействуют. К тому же методичками, которые являются едиными для всех школ, педагоги пользуются не всегда, рассказал представитель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.

