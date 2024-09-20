Минпросвещения предлагает убрать из школьной программы термины «буллинг» и «толерантность»

Министерство просвещения РФ предлагает внести изменения в федеральные образовательные программы и убрать из использования термины «буллинг», «гендер» и «толерантность». Документ опубликован на портале правовых актов. В учительском профсоюзе считают, что изменения не скажутся на учениках, пишет «Коммерсантъ» 20 сентября.
Дело в том, что термины предлагается заменить (на более «понятные и нейтральные формулировки для учащихся») в учебно-методических документациях ФООП, а школьники с ними никак не взаимодействуют. К тому же методичками, которые являются едиными для всех школ, педагоги пользуются не всегда, рассказал представитель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
«В общественном дискурсе данные термины приобретают сейчас негативную коннотацию. Видимо, поэтому Минпросвещения решило избавиться от них в своей документации», — рассказал профессор Института образования ВШЭ Олег Федоров.
Среди других терминов, которые планируют убрать к сентябрю 2025 года, — «толерантность» и «домашнее насилие». Вместо них хотят использовать «уважение» и «психологическое насилие, систематическое унижение чести и достоинства, издевательства, преследование».
Также, напомним, Минпросвещения планирует исключить из школьных уроков физкультуры гольф и чирлидинг. Эти «практикуемые за рубежом» дисциплины, по мнению чиновников, не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам. Хотя гольф включили в программу совсем недавно. Еще хотят убрать из уроков физкультуры «практики массажа и банных процедур» из-за «возрастной психофизиологии школьников».