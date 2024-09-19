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Общество Зашёл ненадолго. Минпросвещения хочет убрать из уроков физкультуры гольф

Зашёл ненадолго. Минпросвещения хочет убрать из уроков физкультуры гольф

1 561
23 комментария

Минпросвещения России намерено исключить из школьных уроков физкультуры гольф и чир-спорт (чирлидинг). Эти «практикуемые за рубежом» дисциплины, по мнению чиновников, не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам. Предложены ещё несколько изменений, пишет 19 сентября РБК.

В апреле «Фонтанка» рассказывала, что Министерство просвещения включило любимую игру миллионеров гольф в уроки физкультуры, чем вызвало сарказм со стороны родителей и учителей. Авторы документа мотивировали свое решение тем, что освоение гольфа поможет ребёнку почувствовать гордость «за свою Родину, российский народ и историю России через достижения национальной сборной команды страны», а также научит ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре как неотъемлемой части общечеловеческой культуры.

Кроме того, министерство предлагает убрать из уроков физкультуры «практики массажа и банных процедур» из-за «возрастной психофизиологии школьников». Банные процедуры в учебной программе упоминаются в уроках бадминтона, а массаж — в модулях по многим видам спорта, например по городошному спорту и перетягиванию каната.

Ещё один пункт на удаление — сведения о зарубежных спортсменах, тренерах и соревнованиях. Это, по мнению авторов идеи, нужно для «формирования осознанного отношения учащихся к истории, опыту и ценностям именно отечественной физической культуры и спорта».

Проект приказа опубликован на федеральном портале правовых проектов. Сейчас он находится на стадии обсуждения, а в случае одобрения вступит в силу 1 сентября 2025 года.

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Комментарии
23
Заливщик голосовых планок
58 минут
Ваще, щетаю, на уроках физкультуры нужно оставить только кросс в полной выкладке, строевой шаг и сборку-разборку автомата Калашникова!
мухомор
58 минут
эх, в ведь как широко раскинулись школьные гольф-поля
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