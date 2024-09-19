Зашёл ненадолго. Минпросвещения хочет убрать из уроков физкультуры гольф

Минпросвещения России намерено исключить из школьных уроков физкультуры гольф и чир-спорт (чирлидинг). Эти «практикуемые за рубежом» дисциплины, по мнению чиновников, не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам. Предложены ещё несколько изменений, пишет 19 сентября РБК .

В апреле «Фонтанка» рассказывала , что Министерство просвещения включило любимую игру миллионеров гольф в уроки физкультуры, чем вызвало сарказм со стороны родителей и учителей. Авторы документа мотивировали свое решение тем, что освоение гольфа поможет ребёнку почувствовать гордость «за свою Родину, российский народ и историю России через достижения национальной сборной команды страны», а также научит ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре как неотъемлемой части общечеловеческой культуры.

Кроме того, министерство предлагает убрать из уроков физкультуры «практики массажа и банных процедур» из-за «возрастной психофизиологии школьников». Банные процедуры в учебной программе упоминаются в уроках бадминтона, а массаж — в модулях по многим видам спорта, например по городошному спорту и перетягиванию каната.

Ещё один пункт на удаление — сведения о зарубежных спортсменах, тренерах и соревнованиях. Это, по мнению авторов идеи, нужно для «формирования осознанного отношения учащихся к истории, опыту и ценностям именно отечественной физической культуры и спорта».

