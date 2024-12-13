На складе в Калифорнии нашли кассеты с неизданными песнями Майкла Джексона. 12 из них мир еще не слышал

Бывший сотрудник дорожного патруля Калифорнии Грегг Масгроув сделал удивительную находку на складе в районе Ван-Найи в долине Сан-Фернандо. Он нашел кассеты с неизданными песнями Майкла Джексона, передает издание The Hollywood Reporter.

Записи относятся к периоду с 1989 по 1991 год, когда Майкл Джексон работал над альбомом Dangerous. Предположительно, 12 песен, записанных на кассеты, мир еще не слышал.

«Я слушаю это, и у меня мурашки по коже, потому что никто никогда этого не слышал», — поделился Масгроув.

Одна из композиций Джексона называется «Don't Believe It». Издание предполагает, что название отсылает к слухам, которые постоянные ходили о певце в СМИ. Еще одна из невыпущенных песен — «Truth on Youth», она записана вместе с американским хип-хоп исполнителем LL Cool J.

По словам бывшего сотрудника дорожного патруля, на кассетах также записаны фрагменты разговоров Майкла Джексона. Сейчас кассеты находятся в полном в распоряжении Грегга Масгроува.