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Общество На складе в Калифорнии нашли кассеты с неизданными песнями Майкла Джексона. 12 из них мир еще не слышал

На складе в Калифорнии нашли кассеты с неизданными песнями Майкла Джексона. 12 из них мир еще не слышал

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11 комментариев

Бывший сотрудник дорожного патруля Калифорнии Грегг Масгроув сделал удивительную находку на складе в районе Ван-Найи в долине Сан-Фернандо. Он нашел кассеты с неизданными песнями Майкла Джексона, передает издание The Hollywood Reporter.

Записи относятся к периоду с 1989 по 1991 год, когда Майкл Джексон работал над альбомом Dangerous. Предположительно, 12 песен, записанных на кассеты, мир еще не слышал. 

«Я слушаю это, и у меня мурашки по коже, потому что никто никогда этого не слышал», — поделился Масгроув.

Одна из композиций Джексона называется «Don't Believe It». Издание предполагает, что название отсылает к слухам, которые постоянные ходили о певце в СМИ. Еще одна из невыпущенных песен — «Truth on Youth», она записана вместе с американским хип-хоп исполнителем LL Cool J. 

По словам бывшего сотрудника дорожного патруля, на кассетах также записаны фрагменты разговоров Майкла Джексона. Сейчас кассеты находятся в полном в распоряжении Грегга Масгроува.

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Комментарии
11
Muzzy
1 час
Вранье, конечно) В 1989 году его уже назвали Королем поп-музыки, а такие люди в гараже на кассеты не записывались... Ладно бы еще записи 70-х годов нашлись, в такое с трудом, но можно поверить... Хинт: ИИ сейчас так споет, что и не отличишь) Бывший патрульный решил стал миллиардером, и пока у него получается.
ДЕД
1 час
Майкл в гараже их записывал чтоль?
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