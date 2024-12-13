Дело закрыто. Проводница не высаживала кота Твикса из поезда

Уголовное дело в отношении проводницы поезда, которая якобы высадила кота Твикса из поезда в Кирове, прекращено. Как рассказал адвокат женщины Владислав Идамжапов, кота высадил на перрон другой человек, пишет 13 декабря ТАСС.

По словам защитника проводницы, следствие установило, что состав преступления отсутствует. Адвокату удалось доказать невинность своей подзащитной. Как оказалось, сначала кота без хозяина обнаружили пассажиры. Затем они обратились к проводнице с просьбой решить этот вопрос. Благодаря камерам видеонаблюдения получилось подтвердить факт того, что сотрудница РЖД прошлась с котом по всему вагону и спросила у пассажиров, кому принадлежит кот. Никто не откликнулся. Затем один из пассажиров высадил кота на перроне, предположив вместе с другими, что кот бездомный.

История с Твиксом прогремела на всю страну в январе этого года. Кот вместе со своим хозяином ехали на поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. Во время стоянки в Кирове Твикса высадили из вагона, после чего несколько дней триста волонтеров искали животное. Утром 20 января кота нашли мертвым в километре от вокзала. На ситуацию с Твиксом обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку и представить доклад.

После смерти кота жертвой травли стала кондуктор из Самары. Ее приняли за проводницу, высадившую Твикса. Женщине начали угрожать, и ей пришлось временно переехать, поскольку она опасалась за свою безопасность.