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Спорт Глава РФБ Андрей Кириленко может вступить в исполком ОКР

Глава РФБ Андрей Кириленко может вступить в исполком ОКР

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2 комментария

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко может стать членом исполкома Олимпийского комитета России. Как стало известно 13 декабря «Фонтанке», РФБ уже направила в ОКР соответствующие документы.

Решение будет принято позже.

Андрей Кириленко — бывший баскетболист. В составе сборной России он становился обладателем золотых медалей чемпионата Европы 2007 года, бронзовых медалей чемпионата Европы 2011 года и бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года. С августа 2015 года возглавляет Российскую федерацию баскетбола.

Ранее президентом Олимпийского комитета России на безальтернативной основе выбрали министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

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Комментарии
2
Гость
2 часа
чего все закопошились
Гость
1 час
вступают обычно в г...
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