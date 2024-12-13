В ДТП на 2-м Муринском погиб нарушитель ПДД

Смертельное ДТП произошло в Выборгском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 13 декабря.

Китайский седан FAW Hongqi HS5 сбил пешехода вчера в 00:05 на 2-м Муринском проспекте, 10. По предварительной версии, мужчина лет 60 на вид пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода. От удара он скончался на месте.

Водитель — 35-летний петербуржец, в этом году его один раз привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД (превышение скорости). Машина принадлежит частной компании.