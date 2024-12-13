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Происшествия В ДТП на 2-м Муринском погиб нарушитель ПДД

В ДТП на 2-м Муринском погиб нарушитель ПДД

3 969
7 комментариев

Смертельное ДТП произошло в Выборгском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 13 декабря.

Китайский седан FAW Hongqi HS5 сбил пешехода вчера в 00:05 на 2-м Муринском проспекте, 10. По предварительной версии, мужчина лет 60 на вид пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода. От удара он скончался на месте.

Водитель — 35-летний петербуржец, в этом году его один раз привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД (превышение скорости). Машина принадлежит частной компании.

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Комментарии
7
Znatok78
2 часа
О как...а вчера в этой новости упоминался экс-депутат за рулём, а сегодня уже нарушитель сам виноват, а водитель прямо агнец Божий, 1 штраф за всё время.
9041165789
2 часа
то что один штраф-это специально на вентилятор набросили. Кликбейт
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