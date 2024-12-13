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Власть Министр труда РФ назвал неактуальным вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным

Министр труда РФ назвал неактуальным вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным

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7 комментариев

Обсуждение возможности сделать 31 декабря выходным днем неактуально, поскольку в 2024 и 2025 годах этот день и так нерабочий. Об этом 13 декабря заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«На данный момент этот вопрос не столь актуален в силу того графика, который у нас сейчас есть и в этом году, и в следующем году», — цитирует Антона Котякова РИА Новости. По его словам, текущий график праздничных дней позволяет сделать 31 выходным днем, чтобы россияне могли подготовиться к Новому году.

Напомним, в 2024 году новогодние праздники стартуют с воскресенья, 29 декабря, суббота будет рабочей. В 2025 году 4 и 5 января выпадут на субботу и воскресенье и, поскольку это нерабочие праздничные дни, их перенесут на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря.

Тем не менее вопрос о том, чтобы сделать выходным 31 декабря, поднимается каждый год. Некоторые из депутатов даже пытались закрепить за последним днем года статус нерабочего, но закон не приняли.

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Комментарии
7
hedgehog_
1 час
пральна! не время жрать готовить! надо копать, а то поздно будет.
Гость
1 час
Согласен. Он и так выходной.
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