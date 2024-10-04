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Власть Общество Утверждены праздники и выходные 2025 года. Можно начинать строить планы

Утверждены праздники и выходные 2025 года. Можно начинать строить планы

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2 комментария

Премьер-министр России Михаил Мишустин 4 октября подписал постановление о праздничных и выходных днях в следующем году. Информацию об этом в пятницу опубликовала пресс-служба правительства.

Согласно пресс-релизу, в 2025 году 4 и 5 января выпадут на субботу и воскресенье и, поскольку это нерабочие праздничные дни, их перенесут на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря.

Также нерабочие дни будут перенесены с 23 февраля (воскресенья) на четверг, 8 мая, с 8 марта (субботы) на пятницу, 13 июня, с 1 ноября (субботы) на понедельник, 3 ноября.

Новогодние каникулы будут идти 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, а нерабочими днями утверждены:
22 и 23 февраля,
8 и 9 марта,
1—4 мая,
8—11 мая,
12—15 июня,
2—4 ноября.

Между тем в конце октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Зато после нее — два дня отдыха.

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Комментарии
2
BadRobot
1 час
В смысле 22-23 февраля и 8-9 марта утверждены нерабочими? Они итак выходные!
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