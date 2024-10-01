В конце октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Зато после нее — два дня отдыха

Длинная трудовая неделя начнется с 28 октября и продлится до субботы, 2 ноября, включительно ввиду переноса выходного с субботы на 30 апреля для проведения выходных с 28 апреля по 1 мая. При этом предпраздничный субботний рабочий день 2 ноября будет сокращенным (меньше на один час).

