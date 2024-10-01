В конце октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Зато после нее — два дня отдыха

В конце октября россиянам предстоит отработать шестидневную рабочую неделю: это следует из производственного календаря.
Длинная трудовая неделя начнется с 28 октября и продлится до субботы, 2 ноября, включительно ввиду переноса выходного с субботы на 30 апреля для проведения выходных с 28 апреля по 1 мая. При этом предпраздничный субботний рабочий день 2 ноября будет сокращенным (меньше на один час).
По окончании 6-дневной рабочей недели россияне смогут отдохнуть два дня из-за празднования Дня народного единства — в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.
В конце июля текущего года Минтруд рассказал о том, сколько выходных дней будет у россиян в 2025 году.
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