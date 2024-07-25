Минтруд: новогодние каникулы — 2025 будут длиться 11 дней

Минтруд рассказал о том, сколько выходных дней подряд россияне смогут отдыхать в 2025 году. Так, как сообщил 25 июля глава ведомства Котяков, новогодние каникулы будут длиться 11 дней. Соответствующий проект разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Предварительно, речь идет о выходных днях в период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го.



Майские праздники также не обойдутся без длительного перерыва по четыре дня. Сначала — с 1 по 4 мая, дальше немного придется поработать и потом снова отдыхать — с 8 по 11 мая.

