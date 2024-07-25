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    Минтруд: новогодние каникулы — 2025 будут длиться 11 дней

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    Минтруд рассказал о том, сколько выходных дней подряд россияне смогут отдыхать в 2025 году. Так, как сообщил 25 июля глава ведомства Котяков, новогодние каникулы будут длиться 11 дней. Соответствующий проект разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    Предварительно, речь идет о выходных днях в период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го.

    Майские праздники также не обойдутся без длительного перерыва по четыре дня. Сначала — с 1 по 4 мая, дальше немного придется поработать и потом снова отдыхать — с 8 по 11 мая.

    Помимо этого, в 2025 году выходными будут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта. Четыре дня в июне — с 12-го по 15-е. Также у жителей России будет возможность немного отдохнуть в ноябре — со 2 по 4 ноября планируются выходные.

    «Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники», — отметил глава Минтруда Котяков (цитата по РИА Новости).

    Также известно, в какие числа зимой будем отдыхать через год. Пока выходные запланированы с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026-го.

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