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Город В Петербурге две ночи подряд будут разводить мосты Александра Невского и Благовещенский

В Петербурге две ночи подряд будут разводить мосты Александра Невского и Благовещенский

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Два моста внепланово разведут в Петербурге две ночи подряд. Подробности 13 декабря сообщает пресс-служба «Мостотреста».

В ночь с 13 на 14 декабря, а также с 14 на 15 декабря мост Александра Невского будет разведен с 02:20 до 05:10, а Благовещенский мост — с 01:25 до 05:00.

«Мостотрест» напоминает, что разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках указанных промежутков, но не обязательно займет все указанное время.

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