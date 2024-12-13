«Вконтакте» разослал владельцам личных страниц с 10 тыс. друзьями напоминание о необходимости зарегистрироваться в РКН

Соцсеть «Вконтакте» на этой неделе нашла владельцев личных страниц с более чем 10 тыс. друзьями и послала им напоминание о том, что по новому закону их необходимо зарегистрировать в реестре Роскомнадзора.
В сообщении администрация «ВК» обещает после прохождения регистрации личной страницы в РНК присвоить ей статус «А+» с соответствующей меткой.
Закон о деанонимизации блогеров был принят 8 августа 2024 года. С 1 ноября владельцы станиц с более чем 10 тыс. подписчиков начали подавать о себе сведения в Роскомнадзор через «Госуслуги».
Действие ограничений, предусмотренных в законе начнется с 1 января 2025 года. О том, какие неприятности ждут тех, кто проигнорирует это требование, «Фонтанка» подробно рассказывает в статье.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.