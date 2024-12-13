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Бизнес Покупатель пропал, кредитор не оплачивает счета. Что происходит с обанкротившейся аутлет-деревней Zsar

Покупатель пропал, кредитор не оплачивает счета. Что происходит с обанкротившейся аутлет-деревней Zsar

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9 комментариев

В Финляндии главный кредитор обанкротившейся аутлет-деревни Zsar, расположенной вблизи России, перестал оплачивать расходы на содержание объекта. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает Yle.

Финский банк Oma Säästöpankki перестал оплачивать счета, поступающие за содержание аутлет-деревни. По словам конкурсного управляющего Матти Маннера, банк больше не обязан покрывать расходы на содержание объекта. В будущем конкурсная масса должна самостоятельно оплачивать такие услуги, как электроэнергия, отопление и ремонт объекта.

Как объясняет Матти, в настоящее время расходы на техническое обслуживание недвижимости Zsar минимизированы благодаря плановым отключениям. При этом угроз внезапного отключения отопления или электроэнергии из-за неоплаченных счетов не наблюдается.

Конкурсный управляющий оценил состояние объекта как удовлетворительное. Переговоры о продаже аутлет-деревни с другими потенциальными покупателями продолжаются.

Аутлет-деревня была открыта в 2018 году в полукилометре от КПП «Ваалимаа» («Торфяновка») и была рассчитана на шопинг-туристов из России. Там работало несколько десятков магазинов с вещами люксовых и премиальных брендов. Тем не менее поток покупателей оскудел сначала из-за пандемии коронавируса, а затем Хельсинки закрыл границу для россиян из-за спецоперации на Украине. В декабре 2022 года торговый комплекс закрылся, а затем обанкротился. В октябре 2023 года финская аутлет-деревня была выставлена на аукцион. Через месяц Zsar продали на аукционе за символическую сумму — 70 000 евро. В сентябре этого года сделка по продаже обанкротившейся аутлет-деревни Zsar приостановилась — потенциальный покупатель не заплатил. В декабре сообщалось, что продажа обанкротившейся аутлет-деревни сорвалась.

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Комментарии
11
VKuser11260903
25 минут
Ой, а что случилось?
мухомор
25 минут
Сколько раз там был рядом в Дисас, так и не зашли в этот аутлет. Как бы и не жалко.
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