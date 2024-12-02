В Финляндии снова сорвалась продажа обанкротившейся аутлет-деревни Zsar

В Финляндии сорвалась продажа обанкротившейся аутлет-деревни, расположенной вблизи России. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает Yle со ссылкой на адвоката Матти Маннера.

Как заявил Мати Маннер, покупатель Zsar не выполнил свои обязательства по оплате оговоренной суммы, указанной в контракте. В связи с этим сделка по продаже объекта была аннулирована.

Договор купли-продажи был подписан с финским частным лицом еще в августе прошлого года. С того момента деньги за аутлет-деревню так и не поступили. Маннер отметил, что он уже начал вести переговоры с новыми возможными покупателями.

Отмечается, что покупателя Zsar ищут уже два года. На поддержание зданий аутлет-деревни в исправном состоянии ежемесячно уходит около 10 000 евро.

Аутлет-деревня была открыта в 2018 году в полукилометре от КПП «Ваалимаа» («Торфяновка») и была рассчитана на шопинг-туристов из России. Там работало несколько десятков магазинов с вещами люксовых и премиальных брендов. Тем не менее поток покупателей оскудел сначала из-за пандемии коронавируса, а затем граница для россиян закрылась вновь из-за спецоперации на Украине. В декабре 2022 года торговый комплекс закрылся, а затем обанкротился. В октябре 2023 года финская аутлет-деревня была выставлена на аукцион. Через месяц Zsar продали на аукционе за символическую сумму — 70 000 евро. В сентябре этого года сделка по продаже обанкротившейся аутлет-деревни Zsar приостановилась — потенциальный покупатель не заплатил.