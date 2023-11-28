В Финляндии аутлет-деревня Zsar ушла с молотка за символическую сумму. Ее продали за € 70 000

Расположенную рядом с российской границей финскую аутлет-деревню «Царь» (Zcar Outlet Village) площадью 20 тыс. кв. м, строительство которой обошлось в десятки миллионов евро, продали на аукционе за символическую сумму — € 70 000. Об этом 28 ноября сообщили финские СМИ.



Торги завершились две недели назад, и эта сумма стала самым высоким предложением за нее.

«Результат торгов стал для нас глубочайшим разочарованием. Тем не менее мы проведем переговоры о продаже с потенциальным покупателем, предложившим наибольшую сумму. Необходимо отдавать отчет в том, какие сложились реалии», — заявил конкурсный управляющий Матти Маннер. По его словам, потенциальным покупателем стал человек, который занимается туристическим бизнесом.