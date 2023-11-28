В Финляндии аутлет-деревня Zsar ушла с молотка за символическую сумму. Ее продали за € 70 000

Расположенную рядом с российской границей финскую аутлет-деревню «Царь» (Zcar Outlet Village) площадью 20 тыс. кв. м, строительство которой обошлось в десятки миллионов евро, продали на аукционе за символическую сумму — € 70 000. Об этом 28 ноября сообщили финские СМИ.
Торги завершились две недели назад, и эта сумма стала самым высоким предложением за нее.
«Результат торгов стал для нас глубочайшим разочарованием. Тем не менее мы проведем переговоры о продаже с потенциальным покупателем, предложившим наибольшую сумму. Необходимо отдавать отчет в том, какие сложились реалии», — заявил конкурсный управляющий Матти Маннер. По его словам, потенциальным покупателем стал человек, который занимается туристическим бизнесом.
Маннер также заявил, что сделка с большой вероятностью состоится, хотя предложенная сумма составляет лишь незначительную часть расходов на строительство аутлет-деревни. Он отметил стремление банка OmaSp (Oma Säästöpankki Oyj), владеющего закладной на этот объект, избавиться от недвижимости. Инвестором торгового комплекса выступала компания Ajanta OY, инвесторами которой назывались «в основном финские частные инвесторы и семейные компании».
«Банк по понятным причинам не хочет второй год подряд оплачивать расходы на содержание пустующей деревни, которые составляют сотни тысяч евро в год», — сказал он.
Аутлет-деревня Zsar была открыта в 2018 году рядом с КПП «Ваалимаа» («Торфяновка») и была рассчитана на шопинг туристов из России. Там работали магазины люксовых и премиальных брендов. Как писала ранее «Фонтанка», инвестиции в ее строительство оценивались в € 35 млн, при этом арендаторы вложили еще € 15 млн.
Однако пандемия и события на Украине практически уничтожили поток туристов из РФ. В конце 2022 года Zsar обанкротилась, и с тех пор ее пытаются продать. На данный момент Финляндия закрыла практически все КПП на восточной границе, включая расположенный вблизи аутлет-деревни пункт «Ваалимаа».