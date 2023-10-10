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    В Финляндии выставили на аукцион аутлет-деревню Zsar. Она обанкротилась после закрытия российской границы

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    Финская аутлет-деревня «Царь» (Zsar Outlet Village), находящаяся вблизи российской границы, выставлена на аукцион. Об этом 10 октября сообщают финские СМИ.

    Аутлет-деревня была открыта в 2018 году в полукилометре от КПП Ваалимаа (Торфяновка) и была рассчитана на шопинг-туристов из России. Там работало несколько десятков магазинов с вещами люксовых и премиальных брендов.

    Инвестиции владельца, компании Ajanta Oy, в строительство оценивались в 35 млн евро, ещё 15 млн евро вложили арендаторы. Но бизнес так и не пошел: поток покупателей оскудел сначала из-за пандемии ковида, а затем граница для россиян закрылась вновь из-за спецоперации на Украине.

    В прошлом декабре торговый комплекс закрылся, а затем обанкротился.

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