Zsar-ское дело: в Финляндии застопорилась продажа обанкротившейся аутлет-деревни, расположенной вблизи границы с РФ

Сделка по продаже обанкротившейся аутлет-деревни Zsar, расположенной в Финляндии вблизи границы с РФ, приостановилась — потенциальный покупатель не заплатил. Об этом 25 сентября пишет издание Yle со ссылкой на адвоката и управляющего имуществом Матти Маннера.

По словам последнего, «выплата покупной цены была задержана». Сумма сделки не разглашается, однако издание сообщает, что уже почти два года банк Oma säästöpankki платит более 10 тыс. евро в месяц за обслуживание недвижимости, чтобы поддерживать здания и участок в пригодном для продажи состоянии.

Oma säästöpankki — крупнейший кредитор аутлет-деревни Zsar и первым из кредиторов получит деньги от ее продажи. Залог оценивается в 22,1 млн евро.

Zsar открылась в ноябре 2018 года и обанкротилась в октябре 2022 года из-за пандемии и конфликта на Украине, лишившись своих ключевых клиентов — российских покупателей.

Как писала ранее «Фонтанка», инвестиции в ее строительство оценивались в 35 млн евро, при этом арендаторы вложили еще 5 млн евро. На аукцион ее выставляют уже не в первый раз. Сообщения о том, что деревня ушла с молотка за символическую цену, появлялись в СМИ в конце 2023 года.

