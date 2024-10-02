В Петербурге и Ленобласти 80 обысков. Полиция обезглавливает преступное криптосообщество

По данным 47news , с раннего утра 2 октября оперативники экономической полиции петербургского главка совместно с сотрудниками уголовного розыска работают по 80 адресам. Согласно оперативной информации, в городе и области квартирует основной костяк преступной группы. Это порядка 70 человек, в том числе, как предполагается, руководство.

Ещё десяток считают клиентами. Например, полицейские успели зайти к бизнесмену в Гатчине. По версии следствия, через подозреваемых он обналичил 50 тысяч долларов. Следы одного из организаторов ищут в Лисьем Носу .

Данные, собранные Управления экономической безопасности петербургского главка, легли в основу уголовного дела, которое накануне возбудил Следственный комитет Москвы. В нём статьи об организации преступного сообщества (210 УК), неправомерном оборот средств платежей (187 УК) и незаконная банковская деятельность (172 УК).

Согласно материалам, участники сообщества отмывают криптовалюту, полученную преступным путём. Предполагается, что происхождение денег может быть связано с воздействием на объекты критической инфраструктуры России и доступом охраняемой компьютерной информации кредитно-финансовых организаций.