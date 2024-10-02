Силовики проводят обыски по десяткам адресов в Петербурге. Ищут следы цифрового обнала

Веерные обыски, связанные с незаконными криптообменниками, проходят в Петербурге 2 октября. По данным 47news , действия возглавляют приехавшие из столицы сотрудники МВД России.

Сотни оперативников разъехались по адресам от здания на Управления экономической безопасности ГУ МВД на улице Чайковского ранним утром среды. В помощь экономической полиции прибыли порядка 50 сотрудников уголовного розыска.

Обыски связаны с уголовным делом о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК). Как уточняет издание, в материалах речь идёт о сделках в криптовалюте. Предполагается, что организатор схемы с цифровым обналом проживает в Приморском районе города — в доме в посёлке Лисий Нос.